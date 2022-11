Influenza 2022, quando ci sarà il picco e il rischio "trio infernale": parlano gli esperti

Non bastasse il Covid, gli italiani devono fare attenzione in queste settimane anche all’influenza, che, come dichiarato da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, rischia di fare “grossi danni“. Dei pericoli legati all’influenza ha parlato anche Massimo Andreoni, primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

Quando ci sarà il picco dell’influenza

Secondo quanto dichiarato da Massimo Andreoni ad ‘Adnkronos Salute’, l’influenza “sta circolando ma ancora non è endemica“.

L’esperto ha spiegato: “Ci sono segnalazioni di casi ma c’è ancora uno strascico di stagione climatica favorevole che limita la diffusione. Il mese chiave dove colpirà forte sarà dicembre con l’arrivo del freddo. Per questo è necessario che le persone anziane e fragile si vaccinino”.

Fonte foto: ANSA Massimo Andreoni ha spiegato che anziani e fragili dovrebbero vaccinarsi contro l’influenza.

Influenza: l’allarme di Bassetti su Facebook

Nella giornata di mercoledì 9 novembre, Matteo Bassetti aveva scritto su ‘Facebook’: “Mentre si discute di politiche vaccinali e si fanno previsioni sul Covid, le sue varianti e le prossime decisioni politiche, in Italia è arrivata l’influenza. Vi racconto ultima esperienza. Il 31 ottobre veniva ricoverato al San Martino un signore egiziano di 45 anni sanissimo con una brutta polmonite. Non respirava e quindi veniva intubato in condizioni molto gravi e rimaneva in rianimazione per 6 giorni. Ieri veniva trasferito in malattie infettive. Sapete cosa ha avuto? Polmonite bilaterale da influenza A (H1N1)”.

Il post di Bassetti proseguiva così: “Che dire? Se il buongiorno si vede dal mattino… Occhio perché quest’anno l’influenza, che manca dalla cronaca ospedaliera da più di 2 anni, rischia di fare grossi danni. Meglio mettersi al sicuro. Come? Vaccinandosi”.

Bassetti e il rischio “Trio infernale”

Lo stesso Matteo Bassetti, a distanza di 24 ore, ha fatto un nuovo punto della situazione ai microfoni di ‘Adnkronos Salute’: “I primi casi di influenza sono arrivati, anche pesanti. Credo che continueranno a crescere”.

Secondo l’infettivologo, quest’anno la stagione influenzale “sarà sicuramente più incisiva di quanto abbiamo visto nel passato perché le mascherine l’avevano limitata. Facciamo attenzione e il mio consiglio è di vaccinarsi”.

Bassetti ha poi aggiunto: “Come hanno detto i colleghi americani ci sarà una triplice epidemia, io invece la definisco ‘trio infernale’, ovvero l’influenza, Sars-CoV-2 e il virus respiratorio sinciziale, che temo farà danni. Tutto questo ci dice che il Covid è diventano meno importante e torniamo alla normalità pre-pandemia”.