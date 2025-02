Allarme salmonella in due dolci di Sweet Cream, quali sono i lotti richiamati e i rischi per la salute

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato diversi lotti di dolci di Sweet Cream per la possibile presenza di salmonella. Quali sono le confezioni ritirate, oggetto dell’allarme, e quali sono i rischi in caso di consumo di uno dei prodotti in questione.

Quali sono i lotti per cui è scattato l’allarme salmonella

Venerdì 7 febbraio 2025 il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di diversi lotti di dolci Sweet Cream, considerati a rischio microbiologico per la possibile presenza di salmonella.

Si tratta del richiamo preventivo di:

monoporzione Delizie al limone

monoporzione Tartellette ai frutti di bosco

I due tipi di dolci ritirati per allarme salmonella

Quello che si sa è che si tratta di confezioni da 9 pezzi.

Questi i lotti ritirati delle Delizie al limone:

24206

24249

24312

24163

24620

24278

24313

24316

24317

Questi i lotti ritirati delle Tartelle ai frutti di bosco:

24165

24267

24283

24305

24309

24310

24123

24113

Cosa fare se si è acquistato il prodotto ritirato

Se avete acquistato uno dei prodotti del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.

Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.

Cosa si rischia con la salmonellosi

Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.

Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.

Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.

Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).

La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.

Soggetti a rischio sono:

anziani;

bambini;

donne in gravidanza;

in individui affetti da anemia falciforme;

individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).