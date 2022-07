Sparatoria a Los Angeles tra gang rivali, almeno 3 morti: la situazione

Nuova sparatoria negli USA, a Los Angeles, esplosa presumibilmente tra due gang rivali. Secondo le prime informazioni della polizia ci sarebbero almeno 3 morti e 6 feriti.

La sparatoria durante un evento

A pochi giorni dalla folle sparatoria in un campeggio dello Iowa, un nuovo fatto di sangue ha interessato gli Stati Uniti.

Gli USA continuano ad essere teatro di scontri a fuoco anche dopo la strage di Uvalde, in Texas.

7 feriti sono stati trasportati negli ospedali, due sono in condizioni gravi

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 24 luglio. Teatro della vicenda è il sobborgo di San Pedro, più precisamente Peck Park.

Poco prima delle 16, durante un evento che aveva attirato centinaia di persone, sono iniziati gli spari nelle vicinanze di una concessionaria d’auto.

L’ipotesi delle gang rivali

Per il momento le autorità locali non forniscono dettagli: secondo una prima ricostruzione e le prime dichiarazioni non si sarebbe trattato di uno “sparatutto attivo”, dunque non si può parlare di sparatoria di un singolo contro una massa.

Secondo i vigili del fuoco, piuttosto, si sarebbe trattato di uno scontro a fuoco tra gang rivali.

Nell’area interessata dalle indagini sono state rinvenute diverse armi, dettagli che dimostrerebbero la presenza di più tiratori.

Parere, questo, espresso dal capo della polizia Kelly Muniz durante una conferenza stampa. Secondo Muniz durante le esplosioni erano presenti circa 500 persone.

Per il momento non vengono segnalati sospetti.

Il bollettino

Secondo un primo bilancio della sparatoria a Los Angeles si registrerebbero 7 feriti di età compresa tra i 23 e i 54 anni, tutti trasportati presso gli ospedali del territorio.

Almeno 3 sarebbero i morti colpiti dai proiettili esplosi durante lo scontro a fuoco. Tra i feriti, si segnalano un uomo e una donna in condizioni gravi.