Usa, sparatoria a Chicago alla parata del 4 luglio. Panico tra la folla, ci sono vittime e feriti

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti. Lunedì mattina c’è stato uno scontro a fuoco a Highland Park, nell’area a nord di Chicago, durante la parata per i festeggiamenti per il 4 luglio, festa nazionale statunitense. Ci sono almeno cinque morti e sedici feriti, la polizia locale è alla ricerca di un sospettato.

La sparatoria è avvenuta a Highland Park, un sobborgo di circa 30mila abitanti a circa 40 chilometri a nord di Chicago, durante la parata per il 4 luglio, la festa dell’indipendenza degli Stati Uniti. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori.

La parata era iniziata alle 10 del mattino, ma è stata sospesa poco dopo a causa del panico scatenato dalla sparatoria. Pochi minuti dopo l’inizio della sfilata sono stati uditi ripetuti spari che hanno costretto gli spettatori a una precipitosa fuga in cerca di un riparo.

People fled for cover following reports of a #shooting at an #IndependenceDay parade in #HighlandPark, Illinois on Monday. The Lake County Sheriff’s Office said they were assisting police in responding to the shooting in the north #Chicago suburb. pic.twitter.com/4M7SRzMu0D

— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) July 4, 2022