Allarme a Londra per un pacco sospetto alla stazione della metro di Euston, ancora paura dopo Gatwick

Ancora paura a Londra. La Met, la polizia della capitale inglese, ha evacuato la stazione della metropolitana di Euston per un oggetto sospetto segnalato da alcuni cittadini che è stato fatto brillare in sicurezza.

Chiusa una stazione della metro a Londra

La Metropolitan Police di Londra, anche detta Met, ha avvisato la popolazione della capitale inglese che nella giornata del 23 novembre è stato segnalato un pacco sospetto alla stazione della metropolitana di Euston, nel cuore della città.

“Siamo a conoscenza di segnalazioni online di un incidente nelle vicinanze della stazione di Euston. Sono stati istituiti cordoni di polizia a scopo precauzionale mentre gli agenti indagano su un pacco sospetto” ha comunicato la Met.

L’allarme è arrivato il giorno successivo all’episodio che ha causato la chiusura di uno dei terminal dell’aeroporto londinese di Gatwick, a causa del contenuto sospetto, poi rivelatosi innocuo, di una valigia.

Cordone di polizia attorno a Euston

La stazione della metropolitana di Euston, dove è stato segnalato il pacco sospetto il 23novembre, è stata fatta subito evacuare dalla Met per poi essere messa in sicurezza in modo da evitare qualsiasi pericolo per i viaggiatori della metro di Londra.

Attorno alla zona della stazione, che costituisce anche un interscambio con il sistema di autobus della città, è stato creato un cordone di polizia per regolare il transito delle persone e permettere agli agenti di lavorare in sicurezza.

Dopo alcune ore di indagini sarebbe stato trovato il pacco sospetto che era stato segnalato poco prima e sono entrati in azione gli artificieri per disporne in piena sicurezza.

Il pacco sospetto è stato fatto brillare

Attorno alle 13:40, quando in Inghilterra erano le 12:40, la polizia metropolitana di Londra ha comunicato attraverso i suoi canali social di aver fatto brillare con un’esplosione controllata il pacco che aveva causato l’evacuazione.

Dopo pochi minuti la situazione attorno alla stazione della metropolitana di Euston è tornata alla normalità e il traffico, sia quello di superficie che quello sotterraneo, è ripreso normalmente.

Non sono state date ulteriori informazioni sull’origine del pacco fatto esplodere dalla polizia metropolitana.