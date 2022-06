Nuova sparatoria negli Stati Uniti: diversi morti in un'azienda nel Maryland, ferito il killer

Ancora una sparatoria con vittime e feriti negli Stati Uniti, l’ennesima. Mentre il Paese piange ancora la strage nella scuola di Uvalde, in Texas, un’altra sparatoria in cui sono morte diverse persone è avvenuta a Smithsburg, nello stato del Maryland.

Usa, sparatoria in un’azienda nel Maryland: ci sono vittime

La sparatoria è avvenuta nello stato del Maryland, a Smithsburg, città a circa 100 chilometri da Baltimora. Secondo quanto riportano i media locali, i colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’interno di un’azienda che produce macchinari.

Il governatore dello stato del Maryland, Larry Hogan, ha detto che almeno tre persone sono morte nella sparatoria. Ci sarebbero anche alcuni feriti, tra cui un poliziotto.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Washington ha confermato che ci sono più vittime e che non ci sarebbe più alcun pericolo per la comunità, lo sparatore sarebbe stato fermato.

Sparatoria nel Maryland: ferito il killer

Tra i feriti ci sarebbe lo stesso autore della sparatoria avvenuta all’interno dell’azienda. Il killer sarebbe rimasto ferito nello scontro a fuoco con la polizia ed è ora ricoverato in ospedale, anche se non è chiaro in quali condizioni.

Sparatoria nel Maryland: ignote le cause

Le informazioni sulla sparatoria avvenuta in un’azienda di Smithsburg sono ancora poche. Non è stata diffusa l’identità della persona che ha aperto il fuoco nè quella delle vittime.

Ignote anche la dinamica e le cause che hanno portato all’ennesima sparatoria con vittime negli Stati Uniti.