Nave spia russa Yantar nel Mar Mediterraneo, il misterioso "inseguimento" con la Truman che coinvolge l'Italia

Dal Mare del Nord al Mediterraneo. Dopo essersi incrociate al largo della Norvegia, nelle ultime ore la portaerei statunitense Truman e la nave spia russa Yantar sono entrate nel Mar Mediterraneo transitando a poca distanza, in quello che sembra essere un vero e proprio inseguimento.

Nave spia russa Yantar nel Mar Mediterraneo

Come riportato da diverse fonti, come il sito di intelligence ItaMilRadar, nella giornata di ieri, martedì 26 novembre, la nave russa Yantar è entrata nel Mar Mediterraneo passando dallo stretto di Gibilterra ed è ora in navigazione verso Algeri.

La Yantar non ha armi, ma viene ritenuta più pericolosa di un incrociatore, dato che secondo più fonti sarebbe impiegata in attività di spionaggio dall’intelligence russa nel contesto della guerra ibrida portata avanti dal Cremlino.

Che cos’è la nave russa Yantar

Ufficialmente la Yantar è una nave specializzata nelle ricerche oceanografiche con capacità di recupero sottomarine, al servizio del Direttorato della ricerca sottomarina russo.

Come spiega il Guardian, il vascello può schierare sommergibili per perlustrazioni in profondità.

La nave russa è stata più volte vista operare in prossimità di infrastrutture strategiche collocate sui fondali marini, dalle condotte del gas ai cavi in fibra ottica.

Come riporta Repubblica, la Nato sospetta che la Yantar venga usata per mappare queste infrastrutture e collocare dispositivi di ascolto e intercettazione nei pressi dei cavi di comunicazione sottomarini.

L’inseguimento con la statunitense Truman

A poca distanza dalla Yantar ha fatto ingresso nel Mediterraneo il gruppo navale della portaerei degli Stati Uniti Uss Truman.

La nave americana era presente nel Mediterraneo all’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e da allora è regolarmente schierata nella regione.

Al fianco della Truman ci sono alcune navi di scorta, tra cui la fregata italiana ITS Carabiniere.

Nelle scorse settimane le due navi si erano incrociate anche nel Mare del Nord: la Truman era lì per delle esercitazioni militari congiunte in ambito Nato, mentre la Yantar è rimasta per diversi giorni al largo delle coste della Norvegia, attirando le attenzioni della guardia costiera norvegese.

La Yantar allontanata dalle acque irlandesi

Della Yantar si era parlato anche la scorsa settimana, quando era stata vista operare nel Mare d’Irlanda, in un’area dove sono presenti condutture e cavi sottomarini considerati strategici.

La nave spia russa era stata scortata fuori dalle acque controllate dall’Irlanda da una nave della marina militare di Dublino.