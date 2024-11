Confronto Gasparri - Fedez a La Zanzara: la frase sulla droga e la battuta sull'intelligenza artificiale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Fedez, ospite de La Zanzara, è stato protagonista di un siparietto con il senatore Maurizio Gasparri, contattato telefonicamente in diretta dal conduttore Giuseppe Cruciani.

Maurizio Gasparri a Pulp Podcast, l’invito di Fedez

Parlando di Pulp Podcast, il nuovo podcast inaugurato nei giorni scorsi da Fedez assieme a Mr Marra, Giuseppe Cruciani ha chiesto al cantante chi fosse il suo ospite ideale: “Facciamo un appello a Giorgia Meloni?”

Fedez, però, ha indicato un altro nome: “Io vorrei Gasparri“. Il cantante ha poi spiegato il motivo: “Abbiamo un pregresso abbastanza importante, ce ne siamo dette di tutti i colori ed è giunta l’ora di un bel confronto pubblico“.

Fonte foto: ANSA

L'”ospite ideale” di Pulp Podcast secondo Fedez è il senatore Maurizio Gasparri, con cui il cantante ha battibeccato in diverse occasioni in passato.

La telefonata di Cruciani a Gasparri a La Zanzara con Fedez ospite

Dopo le parole di Fedez su Maurizio Gasparri, Giuseppe Cruciani ha chiamato in diretta il senatore. “Ma è una voce registrata o sei dal vivo?” ha chiesto il senatore a Fedez non appena è venuto a conoscenza della presenza del cantante in trasmissione.

Fedez ha risposto ironicamente: “È intelligenza artificiale“.

“Finalmente sei intelligente anche te!” ha replicato prontamente Gasparri scatenando l’ilarità in studio.

“Questa è bellissima, vedi che è fortissimo“, ha commentato Fedez.

Sull’invito a Pulp Podcast, il senatore ha detto: “Tu vuoi fare questo dibattito? Io sono cattivo eh. Io non sono d’accordo su niente con te. Minimizzi sulle droghe, sono cose sbagliate perché fanno male eh. Io non mi sottraggo”.

Poi ha chiosato ancora sul confronto con Fedez: “Lo faremo perché con l’intelligenza artificiale lui si può battere alla pari”.

Cosa ha detto Fedez su Schlein, Vannacci, Grillo e Conte a La Zanzara

Nella sua ospitata a La Zanzara, Fedez ha parlato anche di altri politici, da Elly Schlein a Roberto Vannacci, da Beppe Grillo a Giuseppe Conte.

Sui primi due ha detto: “Comunicativamente parlando, Vannacci è dieci spanne sopra. Vannacci si mangia la Schlein“.

Per quanto riguarda invece il Movimento 5 Stelle, chiamato a scegliere tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, Fedez ha detto: “Nessuno dei due”. Poi però ha aggiunto: “Tra i due Grillo perché è matto e almeno ti fa divertire“.