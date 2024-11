Arco della Pace di Milano, incendio distrugge i materassi dei senzatetto: monumento annerito dal fumo, video

Questa mattina, mercoledì 27 novembre, intorno alle 8, un incendio ha distrutto alcuni materassi utilizzati dai senzatetto nei pressi dell’Arco della Pace a Milano. L’episodio, che ha generato una densa colonna di fumo visibile da diverse zone del quartiere, ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, pronti a dare l’allarme.

Milano, incendio all’Arco della Pace

Come riporta Ansa, le fiamme sono divampate nei giacigli situati sotto l’imponente monumento, attualmente interessato da lavori di restauro, e nei pressi dei due dazi laterali.

Questi luoghi rappresentano spesso un rifugio per persone senza dimora, specialmente durante i mesi invernali. L’incendio ha causato grande preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, che sono stati i primi a contattare le autorità.

Fonte foto: IPA

L’Arco della Pace di Milano

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare il rogo in pochi minuti.

Tuttavia i danni materiali, come si vede anche nel video postato da Welcome to Favelas, non si limitano ai materassi andati distrutti: parte della struttura dell’Arco è stata annerita dal fumo, rendendo necessario un ulteriore intervento di pulizia.

Come stanno i senzatetto

I senzatetto che trovano riparo in questa area rappresentano una comunità stabile e ben nota ai residenti.

Molti di loro vivono in condizioni estremamente precarie, accompagnati da cani che rendono ancora più difficile l’accesso ai rifugi comunali, dove spesso gli animali non sono ammessi.

Per fortuna nessuno di loro è rimasto ferito.

L’incendio, che ha distrutto i pochi beni personali dei clochard, solleva nuovi interrogativi sulle politiche di accoglienza e assistenza sociale.

Gli interventi dopo l’incendio

Dopo lo spegnimento delle fiamme, gli operatori Amsa di Milano sono intervenuti per ripulire i resti carbonizzati. Tuttavia, resta l’incertezza sul futuro immediato delle persone che hanno perso i loro giacigli.

L’incidente riporta al centro del dibattito il problema della povertà urbana e delle risposte necessarie per garantire dignità e sicurezza sia ai senzatetto sia agli altri cittadini.