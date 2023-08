SONDAGGIO - La Francia vieta l'abaya nelle scuole, sei d'accordo con la decisione del governo francese?

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È polemica in Francia per la decisione del governo di Parigi di vietare a scuola l’abaya, il tradizionale abito femminile islamico. “La scuola della Repubblica è costruita intorno alla laicità“, ha dichiarato il ministro dell’Istruzione Gabriel Attal, secondo cui nella veste si ravvisa “l’ostentazione del segno religioso” che in Francia è vietata dalla legge.

L’abaya è un tradizionale abito femminile islamico che copre tutto il corpo a eccezione di viso e mani. “Entrando in una classe non si dovrebbe essere in grado di identificare la religione degli alunni a colpo d’occhio”, ha spiegato Attal.

Da qui la decisione del ministero del divieto di indossare l’abaya nelle scuole francesi, che ha attirato diverse critiche. Il leader della sinistra Jean-Luc Mélenchon ha commentato la decisione parlando di una “nuova assurda guerra di religione“.

Secondo voi la decisione del governo francese è giusta o non siete d’accordo?

Ditecelo nel nostro sondaggio:

IMPORTANTE: se il sondaggio non viene visualizzato nella modalità corretta clicca qui.

Il nostro rilevamento non si basa su un metodo scientifico e non ha la pretesa di essere attendibile né di orientare l’opinione degli italiani. Ricordiamo che ogni utente può liberamente cliccare sulle singole voci del quesito solo una volta.