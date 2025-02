A Sanremo 2025 Geppi Cucciari cita il bau di Montaruli: il sondaggio "scorretto" e la reazione di Carlo Conti

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Geppi Cucciari segue l’onda di Katia Follesa e diventa un glitch nel ritmo quasi militaresco imposto da Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025. Nel corso della serata di venerdì 14 febbraio, durante l’appuntamento dedicato alle cover e ai duetti, la comica di Macomer ha scoccato diversi dardi roventi dal riferimento al “bau” di Augusta Montaruli al politicamente corretto che ossessiona il governo Meloni, da Elon Musk ai giornalisti spiati.

La reazione di Carlo Conti sul “bau” di Montaruli

Il bau di Montaruli è a tutti gli effetti il nuovo tormentone del dibattito politico del 2025. Ne sa qualcosa Geppi Cucciari, sul palco del teatro dell’Ariston per la serata delle cover del 14 febbraio in veste di co-conduttrice.

Per la prima volta dopo cinque anni il Festival procede con ritmo serrato, con un Carlo Conti spesso oggetto di meme e battute per la sua scelta di non diluire troppo le serate ed eliminare i monologhi.

Fonte foto: ANSA

“Sei un po’ pallosetto”, ha detto Cucciari a Conti nel bel mezzo della serata, poi ha sganciato la bomba: “Ho alcuni sondaggi”, e dopo aver citato Topo Gigio e aver scherzato sul ritmo frenetico imposto dal direttore artistico, ha detto: “Chi vorrebbe come ospite femminile dell’ultima serata? Lady Gaga al 23%, Meryl Streep al 33%, Augusta Montaruli per come abbaia 43%”.

Per tutto il tempo in cui Cucciari ha espletato i sondaggi “scorretti” Carlo Conti ha annuito divertito, ma sulla battuta riferita a Montaruli il direttore artistico si è lasciato andare in una risata di imbarazzo.

La battuta di Geppi Cucciari su Musk

Al suo primo ingresso sul palco Geppi Cucciari è arrivata carica, già con l’idea di prendersi la scena con pungenti provocazioni. La prima è stata proprio sugli ascolti di Sanremo, che dopo cinque anni di conduzione di Amadeus dovrà fare i conti con un nuovo direttore artistico.

I numeri, fino alla mattina di sabato 15 febbraio, sono positivi, per questo Cucciari tuona: “Fai più ascolti dei servizi segreti“, probabilmente un sottile riferimento al caso Paragon.

Infine, Geppi Cucciari ha scherzato sui bambini prodigio ospiti del Festival: “Il figlio di Musk aveva judo, sennò lo avresti invitato”.

L’ironia sul regolamento di Sanremo 2025

Nello stesso segmento Geppi Cucciari ha scherzato sul politicamente corretto, annunciando che per la serata dei duetti gli artisti sarebbero stati indicati come cantante 1 e cantante 2.

Poi ha ironizzato sul regolamento e le votazioni, illustrando il tutto come se fosse una supercazzola e concludendo: “Ricordatevi il codice più importante, il codice IBAN“. Quindi Carlo Conti ha replicato: “Il regolamento è chiarissimo!”.