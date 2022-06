Da Friends a Star Wars: 10 serie per imparare l'inglese secondo Preply

Un modo semplice e divertente per imparare le lingue? Guardare film e serie tv! A svelarlo è Preply, piattaforma globale dedicata all’apprendimento delle lingue in grado di mettere in contatto oltre 20.000 insegnanti con tantissimi studenti in giro per il mondo.

Il report realizzato sul doppiaggio e sottotitolaggio in Europa infatti ha svelato come le persone che preferiscono i film sottotitolati siano dotate di una capacità maggiore di apprendimento linguistico, soprattutto per quanto riguarda la lingua inglese. I contenuti in lingua originale infatti espongono maggiormente lo spettatore all’ascolto, aiutandolo a cogliere nuove frasi e parole con facilità. Dopo aver scoperto il poter di film e serie tv per imparare le lingue non resta che conoscere la lista dei 10 titoli da non perdere secondo Preply, da Star Wars a Stranger Things.

Star Wars

Disponibile su Disney+ per tutti gli appassionati di Star Wars, la miniserie Obi-Wan Kenobi è l’ideale per migliorare l’inglese a livello avanzato. La storia si svolge dieci anni dopo Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith con il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader. Il titolo perfetto per imparare il vocabolario di Star Wars in inglese e molti altri termini.

Friends

Serie cult degli anni Novanta, Friends è fra i titoli più amati di Netflix. Sei amici – Rachel, Phoebe, Ross, Chandler, Joey e Monica – vivono amori e disavventure a New York. L’umorismo non manca, ma anche interessanti giochi di parole. La trama è semplice e facile da seguire, mentre i dialoghi sono lenti, ottimi per conoscere lo slang e le costruzioni comuni.

The Great British Bake Off

Show britannico amatissimo, The Great British Bake Off è un cult per chi ama i dolci, ma anche per chi vuole scoprire al meglio l’accento britannico. Il programma conta 11 stagioni con episodi da circa 60 minuti dedicati alla pasticceria. L’ideale per imparare l’inglese in modo facilissimo: merito di vocaboli semplici e che arrivano dal quotidiano.

The Crown

Fra le serie drammatiche più seguite di Netflix, The Crown racconta le vicende della Royal Family, ma soprattutto della Regina Elisabetta II dal 1947. Gli accenti, ovviamente, sono britannici, ottimi per chi vuole scoprire al meglio l’inglese britannico standard. L’occasione per imparare una lingua, ma anche per scoprire la storia della monarchia inglese.

The Big Bang Theory

Sitcom americana popolarissima, The Big Bang Theory racconta la storia di quattro amici scienziati e della vicina Penny. Divertente e frizzante, conta ben 12 stagioni super divertenti. L’ideale per imparare lo slang informale, i riferimenti alla cultura americana e le espressioni quotidiane. Gli episodi sono brevi con battute e lessico legati alla scienza, l’ideale per migliorare il vocabolario scientifico. Inoltre la presenza di personaggi di differente estrazione culturale consente di conoscere accenti inglesi diversi.

Sherlock

Serie poliziesca britannica, Sherlock conta 4 stagioni con episodi da 90 minuti. Il protagonista è Detective Holmes che assiste la polizia metropolitana insieme a Dottor John Watson. Lo show perfetto per chi ama i gialli e vuole esercitarsi nell’apprendimento dell’inglese britannico moderno.

House of Cards

Chi ama film e telefilm in ambito politico, dovrebbe guardare House of Cards fra le serie televisive più intriganti e amate. Il protagonista è Frank Underwood, ambizioso e spietato politico che punta alla Casa Bianca con l’aiuto della moglie Claire. Il linguaggio della serie è vario, dal discorso quotidiano sino al gergo politico.

Grey’s Anatomy

Chi sogna di migliorare il lessico in ambito medico dovrebbe guardare Grey’s Anatomy. Le 17 stagioni contano episodi da 45 minuti ambientati presso il Grace Hospital di Seattle. La trama mixa episodi professionali e scelte romantiche, con un’ampia varietà di espressioni utili per la comunicazione interpersonale e quella medica.

Suits

Fra le serie migliori per conoscere il vocabolario dell’inglese commerciale c’è Suits. Si tratta di un dramma legale ambientato a New York City con 9 stagioni ed episodi da 40 minuti. Il protagonista è Harvey Specter, avvocato in uno fra i più famosi studi legali della città. Lo show è ottimo per conoscere l’inglese in ambito professionale.

Stranger Things

Telefilm cult di fantascienza, Stranger Things è ambientato negli anni Ottanta in una immaginaria cittadina dell’Indiana, fra misteri ed esperimenti segreti. I dialoghi sono scorrevoli e il linguaggio è comune: un’ottima serie per chi ama la fantascienza e vuole apprendere lo slang dell’inglese americano.

Contenuto offerto da Preply.