Katia Follesa co-conduttrice a Sanremo 2025: la comica in lizza per affiancare Carlo Conti al Festival

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Sebbene manchi ancora l’ufficialità, il nome di Katia Follesa è stato inserito tra quello dei probabili co-conduttori a Sanremo 2025. La comica potrebbe affiancare Carlo Conti in una delle serate del prossimo Festival, che avrà luogo dall’11 al 15 febbraio. Si attende l’annuncio ufficiale da parte del conduttore, che avverrà prossimamente al Tg1.

Katia Follesa co-conduttrice a Sanremo 2025

Secondo quanto riportato da ANSA, Katia Follesa potrebbe affiancare Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025 come co-conduttrice.

Non è ancora noto a quale delle serate della competizione canora, che si svolgerà dall’11 al 15 febbraio, prenderà parte, ma il nome della comica è incluso nella rosa dei possibili co-conduttori del Festival.

Fonte foto: IPA

Uno scatto di Katia Follesa, immagine di repertorio

Per Katia Follesa, il Festival di Sanremo 2025 non sarebbe la prima collaborazione con Carlo Conti. I due hanno già lavorato insieme nell’ultima edizione di Tale e quale show, dove la comica è stata giudice speciale.

Le esperienze come conduttrice prima del Festival

Nata 12 gennaio 1976 a Giussano, Katia Follesa ha debuttato negli anni 2000 a Zelig.

All’epoca, la comica faceva parte del duo Katia & Valeria, insieme alla collega Valeria Graci.

Oltre a essere una nota comica, la Follesa ha partecipato a numerose produzioni televisive come conduttrice. Tra le sue conduzioni più recenti sul Nove figurano Junior Bake Off Italia, Cake Star – Pasticcerie in sfida e D’amore e d’accordo.

Alla carriera in TV, ha affiancato la recitazione: è apparsa in alcuni film, tra i quali Vacanze di Natale a Cortina e Benvenuti al Nord.

I possibili co-conduttori

Tra i possibili co-conduttori del Festival di Sanremo 2025, oltre a Katia Follesa, sono emersi altri nomi nelle ultime ore.

Serena Rossi, prossima a tornare nei panni di Mina Settembre nell’omonima fiction, appare tra le possibili co-conduttrici più quotate.

Inoltre, secondo quanto riportato da Dagospia, anche Geppi Cucciari e Mahmood potrebbero affiancare Conti alla conduzione.

La conferma definitiva, comunque, arriverà direttamente da Carlo Conti. Il direttore artistico annuncerà la lista ufficiale dei co-conduttori al Tg1, come già fatto per i cantanti in gara.