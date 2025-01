I vincitori dei Golden Globe 2025: trionfi per Emilia Perez, The Brutalist e Shōgun. Demi Moore "sotto shock"

Assegnati i Golden Globe 2025, gli ambiti premi per cinema e tv dati dall’omonima fondazione no profit statunitense. Trionfo per Emilia Pérez e Shōgun che hanno vinto rispettivamente nella categoria Miglior film e Miglior serie tv. Le due opere, in totale, hanno ottenuto quattro riconoscimenti ciascuna. Grande gioia anche per la diva Demi Moore che ha portato a casa il premio di Miglior attrice in un film musical o commedia.

Golden Globe 2025: trionfi per Emilia Pérez, The Brutalist e Shōgun

Emilia Pérez, musical targato Netflix, si è presentato all’evento con dieci nomination. Ha vinto nelle sezioni Miglior film musical o commedia, Miglior attrice non protagonista (Zoe Saldaña), Miglior canzone originale e Miglior film non in lingua inglese.

Successo anche per il film The Brutalist, che narra la storia di un architetto ebreo ungherese, Laszlo Toth (interpretato da Adrien Brody), sopravvissuto ai campi di sterminio e arrivato negli Usa da immigrato. Tre i premi ottenuti: Miglior film drammatico, Miglior attore per Adrien Brody e Miglior regista per Brady Corbet.

Fonte foto: ANSA Adrien Brody

Shōgun, remake di un’omonima serie degli anni Ottanta ambientata nel Giappone del diciassettesimo secolo, si è aggiudicata quattro riconoscimenti: Miglior serie drammatica, Miglior attore e attrice in una serie drammatica e Miglior attore non protagonista in una serie (rispettivamente a Hiroyuki Sanada, Anna Sawai e Tadanobu Asano).

Baby Reindeer, la serie Netflix costruita su una vicenda vera di stalking, ha trionfati nella categoria Miglior miniserie, mentre Hacks come Miglior serie commedia o musical.

C’erano due film italiani in gara, Vermiglio, della regista italiana Maura Delpero, e Challengers di Luca Guadagnino. Il solo premio ricevuto è stato quello di Miglior colonna sonora per Trent Reznor e Atticus Ross che hanno lavorato a Challengers.

Golden Globe, tutti i premi assegnati e i vincitori

Di seguito, la lista di tutti i vincitori dei Golden Globe:

Miglior film drammatico: The Brutalist

Miglior film musical o commedia: Emilia Pérez

Miglior regista: Brady Corbet, The Brutalist

Miglior attore in un film drammatico: Adrien Brody, The Brutalist

Miglior attrice in un film drammatico: Fernanda Torres, Io sono ancora qui

Miglior attore in un film musical o commedia: Sebastian Stan, A Different Man

Miglior attrice in un film musical o commedia: Demi Moore, The Substance

Migliore attore non protagonista: Kieran Culkin, A Real Pain

Migliore attrice non protagonista: Zoe Saldaña, Emilia Pérez

Miglior attore in una serie drammatica: Hiroyuki Sanada, Shōgun

Miglior attrice in una serie drammatica: Anna Sawai, Shōgun

Miglior attore in una serie commedia: Jeremy Allen White, The Bear

Miglior attrice in una serie commedia o musical: Jean Smart, Hacks

Miglior film straniero: Emilia Pérez

Miglior sceneggiatura: Peter Straughan, Conclave

Miglior film d’animazione: Flow

Miglior serie drammatica: Shōgun

Miglior serie commedia o musical: Hacks

Miglior colonna sonora: Trent Reznor, Atticus Ross, Challengers

Miglior canzone originale: “El Mal”, Emilia Pérez

Miglior miniserie o film televisivo: Baby Reindeer

Miglior attore in una miniserie o un film televisivo: Colin Farrell, The Penguin

Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo: Jodie Foster, True Detective: Night Country

Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo: Tadanobu Asano, Shōgun

Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo: Jessica Gunning, Baby Reindeer

Miglior performance di Stand-Up Comedy: Ali Wong, Single Lady

Miglior film per incassi: Wicked

Demi Moore: “Sono sotto shock”

Demi Moore, che vinto il premio Miglior attrice per The Substance, l’horror scritto e diretto da Coralie Fargeat, ha espresso tutta la sua felicità con un discorso emozionante.

“Sono sotto shock in questo momento – ha esordito -. Faccio questo lavoro da molto tempo, più di 45 anni e questa è la prima volta che vinco qualcosa come attore. Trent’anni fa, un produttore mi disse che ero un’attrice da popcorn e mi fecero capire che potevo fare film di successo, che rendevano un sacco di soldi, ma non potevo avere un riconoscimento. L’ho accettato e ci ho creduto”.

“Una donna mi ha detto: sappi che non ti sentirai mai abbastanza, ma puoi conoscere il tuo valore se metti giù il metro. E così oggi lo celebro come un segno della mia completezza e dell’amore che guida la mia vita”, ha concluso la diva.