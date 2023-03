Scoppia una maxi rissa tra donne in pieno centro a Castellammare: traffico in tilt, l'intervento della polizia

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Prima 2, poi 4 e infine più di 10 le donne coinvolte in una violenta lite in pieno centro a Castellammare di Stabia. Alla base della lite scoppiata nel comune napoletano, ci sarebbe una rivalità in amore, che ha reso necessario persino l’intervento degli agenti.

Com’è nata la rissa

Si erano date appuntamento lungo la centralissima via Roma, la strada dello shopping stabiese, con l’obiettivo di un “chiarimento”. Secondo il Mattino, erano 4 le donne incontratesi in pieno centro per mettere fine a una disputa.

Ma presto le parole non sono più bastate, così sono passate alle botte. Da via Roma la lite è continuata verso piazza Ferrovia, per poi spostarsi all’angolo di via Rispoli.

Fonte foto: ANSA La via in pieno centro di Castellammare di Stabia dove ha avuto inizio la rissa

Inizialmente, sembra che le donne coinvolte direttamente nella rissa fossero soltanto due. Ma nel giro di poco, almeno altre 10, come riporta Positanonews, si sarebbero unite agli scontri.

Il numeroso gruppo non avrebbe risparmiato insulti, ma anche colpi di vario tipo.

L’intervento degli agenti

La rissa ha presto attirato sul posto oltre un centinaia di persone, spettatrici di uno “spettacolo” insolito.

Il caos generato ha mandato per parecchi minuti il traffico in tilt, rendendo necessario l’intervento degli agenti per sedare la violenta lite.

Sul posto sono arrivate 2 pattuglie di polizia, che hanno faticato non poco a separare il gruppo di rivali. In poco tempo, sono comunque riusciti a riportare l’ordine nel centro della città.

I motivi del litigio

Alla base della lite, secondo il chiacchiericcio degli spettatori presenti alla rissa, ci sarebbero questioni sentimentali.

Delle donne coinvolte nello scontro, 2 in particolare sarebbero rivali in amore e avrebbero causato la maxi-rissa.

Per questo motivo, sono state identificate dagli agenti per aver scatenato il litigio.

Sul posto, insieme agli agenti, anche un’ambulanza del 118 è arrivata per medicare le protagoniste. Tutte sono rimaste lievemente ferite nella violenta rissa.

Non è l’unico episodio di violenza avvenuto negli ultimi giorni a Castellammare di Stabia. Il 24 marzo, una donna aveva picchiato l’insegnante della figlia che le aveva dato voti, a sua detta, troppo bassi.