Tabaccaio picchiato e rapinato in centro a Milano, il video dell'aggressione: preso a calci e pugni, 3 arresti

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lo hanno preso a calci e pugni, anche mentre era a terra, e gli hanno strappato un orologio Rolex da circa 50 mila euro. Per questo tre ragazzi, un italiano, un serbo e un brasiliano, sono stati arrestati dalla polizia di Milano con l’accusa di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni del titolare di una tabaccheria.

Come riporta Ansa, la violenta rapina era stata compiuta lo scorso 8 marzo in via Paolo da Cannobio, in pieno centro a Milano. Dopo essere stato aggredito e picchiato, il tabaccaio, 59 anni, era stato portato al pronto soccorso del Policlinico, dove gli era stato diagnosticato un trauma cranico-faciale e fratture multiple al viso, con una prognosi di 30 giorni.

Analizzando le immagini di numerosi filmati delle telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a risalire all’identità dei tre, tutti residenti nella provincia di Bergamo.

Da quanto emerso nel corso delle indagini, i tre rapinatori sono risultati dei “trasfertisti”, cioè si spostano da dove risiedono per compiere i loro colpi.