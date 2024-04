Sciopero dei trasporti venerdì 26 aprile con lo stop per 4 ore a treni, bus, e metro: gli orari e le città

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Venerdì 26 aprile è previsto uno sciopero nazionale che coinvolgerà i trasporti in molte città italiane, con possibili disagi per chi utilizzerà treni, bus, tram e metro. I lavoratori nel settore dei trasporti interromperanno le corse per 4 ore, con orari e modalità diverse. Lo sciopero, indetto da Conf.A.I.L F.A.I.S.A, è motivato dalle preoccupazioni riguardanti la perdita di posti di lavoro e gli svantaggi evidenziati in particolare per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Sciopero mezzi pubblici per 4 ore: orari e fasce di garanzia

È confermata dunque l’agitazione su vasta scala del settore dei trasporti, che vedrà la sospensione di vari servizi venerdì 26 aprile in molte città italiane.

Le modalità e gli orari di adesione allo sciopero saranno diversi da città a città, estendendo lo stop per la durata di 4 ore pur salvaguardando le consuete fasce di garanzia, assicurando quindi le corse fino alla partenza della protesta e al termine della stessa.

Per lo sciopero dei trasporti del 26 aprile si prevedono disagi in diverse città italiane

Le motivazioni dello sciopero del 26 aprile

Il sindacato Conf.A.I.L F.A.I.S.A ha organizzato l’azione di protesta in risposta alle preoccupazioni del settore in merito ai possibili licenziamenti dei conducenti di linea e in generale l’insufficiente interesse per il comparto, con conseguenti ricadute negative sull’equilibrio economico delle aziende del settore.

In aggiunta, i lavoratori intendono protestare per richiamare l’attenzione sulla situazione dei contratti collettivi nazionali, i quali, secondo i promotori dello sciopero, risultano sempre più svantaggiosi, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.

Lo sciopero dei trasporti a Roma: orari e servizi sospesi

A Roma, Faisa Confail ha annunciato la sua adesione allo sciopero nazionale, programmato per durare 4 ore, dalle 8:30 alle 12:30.

La protesta coinvolgerà tutti i mezzi della rete Atac, compresi i collegamenti gestiti da operatori in subaffidamento, interessando bus, filobus, tram, metropolitane e la linea Termini-Centocelle. Durante lo sciopero, non saranno attivi i servizi di scale mobili e ascensori, mentre le biglietterie online rimarranno operative.

Possibili disagi anche per RomaTpl, ATI Autoservizi Troiani/Sap, e Cotral, con rischio di interruzioni per il servizio ferroviario Metromare (ex Roma Lido) e la Roma Viterbo.

Lo sciopero a Milano: orari e mezzi coinvolti

Anche a Milano i mezzi di trasporto pubblico osserveranno lo stop, come confermato dalla Segreteria provinciale Sama Faisa Confail. Lo sciopero coinvolgerà tutti i dipendenti di Atm e si protrarrà dalle 8:45 alle 12:45.

Durante questa fascia oraria, non saranno garantiti i servizi di autobus, treni e metro. Tuttavia, Trenord non sarà interessata dalla mobilitazione e il suo servizio sarà regolare.

Gli orari dello sciopero a Napoli

Disagi previsti anche a Napoli, dove l’Anm sarà coinvolta nello sciopero dei trasporti con una sospensione delle corse dalle 11:00 alle 15:00.

L’ultima partenza sarà alle 10:50, mentre la prima dopo lo sciopero sarà alle 15:20. Coinvolta anche Eav, le cui corse subiranno interruzioni dalle 18:00 alle 22:00.

Lo sciopero nelle altre città

Problemi al servizio di trasporto pubblico anche in altre città, come Bologna e Ferrara, dove ci saranno interruzioni dalle 11:30 alle 15:30.

Per altri grandi centri italiani come Torino e Firenze, invece, non ci sono state comunicazioni ufficiali, ma si può presumere che eventuali disagi saranno comunque possibili nella fascia oraria indicata dal sindacato, ovvero tra le 9 e le 13.

Soltanto pochi giorni fa c’era stato lo sciopero indetto per tutta la giornata che ha coinvolto i treni di Trenitalia e Trenord, con la mobilitazione che mirava a fermare gli incidenti sul lavoro, ottenere una riforma fiscale equa e promuovere un nuovo modello sociale di impresa.