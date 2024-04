Incidente sull’autostrada A1 a Firenze tra due auto e un’ambulanza: traffico in tilt, oltre 10 km di coda

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con gli spostamenti per il 25 aprile alle porte il già congestionato traffico in autostrada deve fare i conti anche con gli incidenti. Com’è successo in A1, all’altezza di Firenze Impruneta, dove in seguito a un tamponamento tra due auto e un’ambulanza il traffico è andato in tilt, con code lunghe oltre dieci chilometri.

L’incidente tra auto e ambulanza in autostrada a Firenze

Si è verificato intorno alle ore 17 del pomeriggio di oggi – mercoledì 24 aprile 2024 – un incidente sull’autostrada A1, all’altezza di Firenze Impruneta, in direzione sud.

Secondo le prime informazioni fin qui raccolte, l’incidente ha coinvolto tre veicoli: due automobili e un’ambulanza. L’incidente non ha avuto gravi conseguenze, e per fortuna non risultano esserci feriti.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tratta di autostrada A1, all’altezza di Firenze Impruneta, dov’è avvenuto l’incidente tra due auto e un’ambulanza in seguito al quale il traffico è andato in tilt, con diversi chilometri di coda

Lo scontro ha però mandato in tilt il traffico sulla tratta, che nel giro di poco tempo si è congestionato ed è cresciuto, andando a formare code che hanno superato anche i dieci chilometri di lunghezza.

L’arrivo dei soccorsi sulla A1

In seguito all’incidente, come comunicato da Autostrade per l’Italia, sulla tratta di A1 interessata sono giunti “i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia”.

Come detto nell’incidente, avvenuto all’altezza del km 291, nel tratto compreso tra il bivio con l’A11 e Firenze Impruneta verso Roma, non ci sono stati feriti, ma il traffico è rapidamente peggiorato.

In seguito all’intervento dei soccorsi due corsie sono state chiuse. I mezzi di passaggio che procedevano con direzione sud hanno quindi circolato su una sola carreggiata, causando un repentino incremento delle code.

Traffico in tilt, code chilometrica in autostrada

In seguito all’incidente, con la chiusura di buona parte della tratta per consentire le operazioni di soccorso, rilievo delle forze dell’ordine e pulizia del manto stradale, il traffico è aumentato fino a superare i 10 chilometri di code.

Dato l’intenso traffico, Autostrade per l’Italia ha consigliato agli utenti in viaggio verso Roma “di immettersi in A11 per uscire a Firenze Ovest e rientrare a Firenze Sud dopo aver percorso la viabilità esterna”.

Nel giro di poche ore l’incidente è stato comunque risolto, come comunicato dalla società che gestisce la tratta. Ciò nonostante, sul luogo dell’evento “attualmente si circola su tre corsie e si registrano 7 km di coda, in diminuzione, verso Roma”.