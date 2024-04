Colomba liberata nell'aula del Parlamento europeo dal deputato Radacovsky contro la guerra Russia-Ucraina

Poteva sembrare un ordinario intervento al Parlamento Europeo, invece l’eurodeputato Miroslav Radacovsky ha voluto lanciare un fortissimo messaggio contro la guerra tra Russia e Ucraina: dalla sua borsa a tracolla, alla fine del suo discorso, ha estratto quasi per magia una colomba bianca che ha subito preso il volo. Il gesto ha colto di sorpresa tutti i presenti, con il volatile che volteggiava libero fino al banco della presidenza.

Radacovsky, membro del partito Slovak Patriot, ha accompagnato il volo della colomba con queste parole: “È il mio ultimo intervento in Parlamento e auguro a tutto il mondo, agli ucraini e ai russi, la pace. Che questa colomba possa volare in tutta Europa e ci unisca tutti, l’Europa ha bisogno della pace“.

Non sono mancate le polemiche. Ad esempio, l’eurodeputata francese dei Verdi Caroline Roose ha dissentito e ha preso le difese della colomba: “Ha usato un animale, che era nascosto in tasca come un semplice oggetto, solo per fare una dichiarazione di pace”.

La contestazione è stata raccolta dal vicepresidente Jan-Christoph Oetjen, che ha detto: “Sono d’accordo con voi e segnaleremo questo incidente alla nostra Presidente Roberta Metsola e speriamo che l’animale si riprenda“.