Meloni al G7 sull'intelligenza artificiale con Papa Francesco: l'annuncio della premier, di cosa si parlerà

Annuncio di Giorgia Meloni. La premier ha reso noto che al G7 che si terrà in Puglia tra il 13 e il 15 giugno prossimi sarà invitato anche Papa Francesco che parteciperà ai lavori sull‘intelligenza artificiale.

L’annuncio di Giorgia Meloni

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che ai lavori sull’intelligenza artificiale che si terranno durante il G7 in Puglia tra il 13 e il 15 giugno 2024 parteciperà su invito dell’Italia anche Papa Francesco in rappresentanza della Santa Sede.

Meloni intende valorizzare il percorso del Pontefice sull’AI: “Per questo sono onorata di annunciare oggi la partecipazione di papa Francesco ai lavori del G7 proprio nella sessione dedicata all’intelligenza artificiale. Ringrazio di cuore il Santo Padre di avere accettato l’invito dell’Italia” ha detto Meloni.

“La sua presenza dà lustro alla nostra nazione e all’intero G7. È la prima volta nella storia che un pontefice partecipa ai lavori del gruppo dei 7 e il Santo Padre lo farà nella sessione “outreach”, aperta cioè anche ai Paesi invitati e non solo ai membri del G7″ ha poi concluso

Papa Francesco al G7 per i lavori sull’intelligenza artificiale

La presenza del Papa nei lavori del G7 sull’intelligenza artificiale dovrebbe avere, più che un ruolo tecnico o politico, uno di guida etica per quanto riguarda il futuro delle applicazioni possibili di questa tecnologia:

“Io sono convinta che la presenza di Sua Santità darà un contributo decisivo alla definizione di un quadro regolatorio, etico e culturale all’intelligenza artificiale” ha sottolineato la presidente del Consiglio.

“Perché su questo terreno, sul presente e sul futuro di questa tecnologia, si misurerà ancora una volta la nostra capacità di fare quello che il 2 ottobre 1979 un altro Papa, san Giovanni Paolo II, ricordava nel suo celebre discorso alle Nazioni unite: “L’attività politica, nazionale e internazionale, viene dall’uomo, si esercita mediante l’uomo ed è per l’uomo”. Questo sarà sempre il nostro impegno e il nostro cammino” ha dichiarato Meloni.

Le novità sul G7 in Puglia

Non ci sarà soltanto il Vaticano tra le nazioni invitate a partecipare a parte degli incontri che si terranno in occasione della riunione dei capi di Stato e di Governo dei sette Paesi più industrializzati al mondo in Puglia.

Tra i partneri internaizonali dell’Italia che parteciperanno ci sarà anche l’India, il cui presidente Modi ha ringraziato Giorgia Meloni per l’invito, e una delegazione di Paesi africani tra cui Egitto, Tunisia, Algeria e Kenya.