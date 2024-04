Balene spiaggiate in Australia, corsa per salvarle: il video di oltre 160 intrappolate nelle acque basse

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Oltre 160 balene sono state ritrovate spiaggiate nelle acque poco profonde di Toby Inlet, a Geographe Bay, in Australia. Alcuni video immortalano i cetacei e la corsa dei soccorsi per salvarli, ma per alcuni non c’è stato nulla da fare.

Balene spiaggiate in Australia

Sul web circolano immagini impressionati su quanto successo nelle acque di Toby Inlet, a Geographe Bay. Nella costa occidentale dell’Australia, infatti, sono state segnalate decine di balene in difficoltà che, nel giro di poco, si sono ritrovate spiaggiate nelle acque poco profonde della baia.

In 29 delle oltre 160 balene spiaggiate in massa lungo le coste australiane sono morte in poco tempo.

Le cause dello spiaggiamento di massa

Gli esperti di fauna selvatica non sono certi di quale sia la ragione che ha portato a questo evento drammatico. Va detto che si tratta di animali che si muovono in branco e che sono tra loro molto solidali.

Non è infatti escluso che proprio a causa del legame stretto i cetacei si siano precipitati ad aiutare alcuni del branco che si trovavano in difficoltà e che, a loro volta, siano stati tratti in inganno dai fondali bassi.

Corsa contro il tempo

Un portavoce del Parks and Wildlife Service Western Australia, il Dipartimento per la Biodiversità, la Conservazione e le Attrazioni locale, ha fatto sapere che i 160 cetacei si sono spiaggiati in un’area di oltre 500 metri.

Fonte foto: ANSA Balene in mare in Australia

La conferma delle 29 balene decedute, perché arenate sulla spiaggia, è stata confermata. Ma ora è partita la corsa contro il tempo per cercare di salvare gli altri esemplari.

Un team esperto, infatti, è al lavoro per cercare di mettere in salvo quante più balene possibile. Il rischio, che tutti vogliono evitare, è quello di dover ricorrere alla soppressione degli esemplari per evitare loro una lunga sofferenza se impossibilitati al trasferimento immediato.

La tragedia delle balene spiaggiate

Episodi del genere non sono rari in Paesi come l’Australia e la Nuova Zelanda che spesso, purtroppo, devono fare i conti con la tragedia delle balene spiaggiate e successivamente abbattute.

Uno degli ultimi casi è quello verificatosi a luglio del 2023, a Cheynes Beach ad Albany, a 470 chilometri a sud di Perth, dove sono morte almeno 90 balene.