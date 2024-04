Mauro Corona da Bianca Berlinguer sul caso Antonio Scurati "censurato" paragona la Rai a un serial killer

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mauro Corona, ospite di Bianca Berlinguer a ‘È sempre Cartabianca’, ha commentato il caso Antonio Scurati esploso recentemente in Rai, criticando duramente il servizio pubblico.

Cosa ha detto Mauro Corona sul caso Scurati in Rai

Interpellato dalla conduttrice Bianca Berlinguer sul caso Scurati, Mauro Corona ha così risposto durante la trasmissione Mediaset ‘È sempre Cartabianca’: “Scurati è stato oscurato. Punto e basta. È stato censurato dalla Rai, che appartiene anche a noi. Che poi che la Meloni abbia tentato furbescamente di metterci una pezza… La pezza è peggio dello sbrego in questo caso. Che poi si cerchino i cavilli e si dica che era una questione di soldi, sono tutte balle, per circondare il problema con delle scorciatoie. La realtà è che Scurati è stato censurato”.

Corona ha poi aggiunto: “Si tratta di un inizio che mi preoccupa. Adesso si aspetterà un po’, come i grandi serial killer che non uccidono tutti i giorni. Aspettano un anno, due anni e poi commettono lo stesso delitto”.

Le parole di Mauro Corona sul 25 aprile e l’antifascismo

Mauro Corona, a ‘È sempre Cartabianca’, ha parlato anche della Festa della Liberazione del 25 aprile: “Mi viene da ridere che continuiamo a chiedere al centrodestra, alla Meloni e ai suoi ministri che rinneghino il fascismo. Ma come possono dire che sono antifascisti se non lo sono?“.

Ancora Corona: “Le parole hanno un suono, l’idea dentro la testa è ben diversa. Uno che ha quelle simpatie non potrà mai dire di essere antifascista perché non lo è. Basta avere la dignità di dirlo: ‘Non sarò fascista ma non sono neanche antifascista'”.

La chiosa finale: “Il 25 aprile, da quando è nato, ha sempre dato fastidio alla destra. E noi pretendiamo che festeggino con noi? Suvvia!”.

Il 25 aprile, il governo e l’antifascismo: le parole di Barbero

Anche Alessandro Barbero, in televisione, ha recentemente parlato del 25 aprile e dell’antifascismo, non risparmiando critiche al governo Meloni.

A ‘DiMartedì, lo storico e scrittore ha detto: “Che chi sta al governo e dovrebbe aver giurato su una Costituzione antifascista faccia fatica a dirsi antifascista, il che vuol dire che è fascista, perché è o l’uno o l’altro, mi sembra inquietante”.