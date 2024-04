Uomo accoltellato a Castelnuovo Rangone vicino Modena morto dissanguato in ospedale: colpito all'inguine

Inutili i soccorsi. Venerdì 26 aprile un uomo marocchino di 37 anni, Jaouad Dheyli, è morto dissanguato all’ospedale di Modena, dove era arrivato in seguito a una coltellata all’inguine rimediata a Castelnuovo Rangone. L’ipotesi dei carabinieri, che indagano sul possibile omicidio, sarebbe quella di un regolamento di conti tra spacciatori. L’arma del delitto sarebbe già stata trovata e ci sarebbero anche due sospettati, connazionali della vittima.

Omicidio a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena

L’omicidio, secondo quanto riferito dall’Ansa, sarebbe avvenuto a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena.

La vittima sarebbe stata colpita in strada, tra via Zanasi e via Montanara.

Castelnuovo Rangone, dove si sarebbe consumata la lite che avrebbe portato all'omicidio di un uomo

Chi è la vittima

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta di Modena, i protagonisti della lite sarebbero tre stranieri.

Il confronto sarebbe iniziato dentro una casa e proseguito in strada.

Il 37enne marocchino Jaouad Dheyli sarebbe stato trovato in condizioni disperate in via Zanasi e portato d’urgenza in ospedale, ma invano.

Gli aggressori, due connazionali, sarebbero già stati fermati e portati in caserma.

Entrambi vivono nella palazzina in cui si sarebbe consumato l’omicidio.

L’ipotesi della lite tra spacciatori

Per l’Ansa, la prima ipotesi a cui avrebbero lavorato i carabinieri, che conducono le indagini, sarebbe la lite tra spacciatori.

L’arma del delitto sarebbe già stata trovata.

La vittima era tornata da poco da un viaggio in Marocco.

A chiamare i soccorsi sarebbe stato il fratello di uno degli aggressori.