Ragazzo di 19 anni accoltellato a Napoli, fendenti inferti da una 15enne al culmine di una lite in strada

Un altro episodio di violenza che coinvolge giovanissimi a Napoli: un 19enne è stato ferito a coltellate da una 15enne che conosceva. I due hanno avuto un diverbio in strada per motivi ancora ignoti, poi la ragazzina ha impugnato un oggetto appuntito e affilato e ha colpito all’addome il ragazzo. Lui è ricoverato in osservazione, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Lei è stata denunciata al Tribunale dei minorenni di Napoli.

Coltellate a Napoli

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, nella notte fra sabato 16 e domenica 17 novembre, i due giovani erano insieme nei pressi dell’uscita della metropolitana Piscinola – Scampia.

A un certo punto fra i due è scoppiato un litigio. Pare che il 19enne e la 15enne non fossero fidanzati, ma solo amici o conoscenti. Al culmine della discussione, la ragazzina ha impugnato un’arma che non sarebbe ancora stata ritrovata è ha ferito il ragazzo colpendolo al retto dell’addome.

Il cerchio rosso indica la zona dell’aggressione.

Il giovane è giunto al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, accompagnato dai familiari. I sanitari hanno curato la ferita e hanno dato al ragazzo una prognosi di 15 giorni, trattenendolo in ospedale.

15enne denunciata

I carabinieri hanno raccolto la sua testimonianza e in poco tempo hanno identificato e fermato la 15enne, che è stata segnalata alla Procura per i minori di Napoli.

Escalation di violenza a Napoli

Il prefetto Michele di Bari è in allarme per l’escalation di violenza a Napoli dopo i tre omicidi di giovanissimi in due settimane e dopo le continue aggressioni fra ragazzini, anche a colpi di coltello. Intere zone della città, di notte, sono inoltre teatro di scontri tra baby gang.

L’ultimo eclatante caso di violenza, è stato l’omicidio del 18enne Arcangelo Correra. Il suo assassino sostiene di avere trovato una pistola sulla ruota di un’auto e che il colpo sarebbe partito per sbaglio, ma tale versione non convince gli investigatori.

Pochi giorni prima, non nella città di Napoli ma ad alcuni chilometri di distanza, a San Sebastiano al Vesuvio si era verificato l’omicidio di Santo Romano: il calciatore 19enne è stato colpito da una pallottola perché aveva cercato di fare da paciere dopo una lite per una scarpa sporcata. E pochi giorni prima di lui era stato ucciso il 15enne Emanuele Tufano.