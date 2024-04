Omicidio a Esimo Lario vicino Lecco, l'ex assessore Pierluigi Beghetto è stato accoltellato a morte in strada

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Omicidio a Esimo Lario, piccolo comune montano con meno di mille abitanti in provincia di Lecco. Lungo la mattinata di domenica 21 aprile 2024, Pierluigi Beghetto, 53 anni ex assessore e attualmente consigliere comunale della giunta del sindaco Pensa, è stato accoltellato a morte in strada.

Secondo le prime ricostruzioni, l’omicidio è stato perpetrato intorno alle 9.30, in via Giuseppe Verdi, una zona che si trova a pochi metri dal centro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Lecco. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Lecco.

Da Sondrio è atterrato, attraverso la centrale operativa del 118, anche l’elisoccorso. Sono in corso i primi accertamenti per cercare i ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento il movente del delitto non è noto con certezza, ma pare che il gesto, come riferisce Leccoonline, sia stato compiuto da un soggetto con problemi psichiatrici.

Il quotidiano La Repubblica parla di una lite che sarebbe avvenuta per futili motivi di vicinato. I carabinieri avrebbero già fermato l’autore del crimine, un uomo che abita nella stessa piccola palazzina di Borghetto e vivrebbe di espedienti.

Chi conosceva Beghetto, lo ha descritto come una persona che si impegnava molto e che dedicava tempo ed energie a svariati progetti.

Ieri, ad esempio, aveva aiutato sino a tardi a chiudere le attrezzature degli impianti sciistici e a svolgere i vari compiti che il suo ruolo amministrativo gli richiedeva.

Beghetto viveva con la moglie e il figlio a Usmate, ma aveva una casa anche a Esino, dove aveva le arnie da apicoltore.

A Lecconline il sindaco Pietro Pensa ha detto: “Faceva avanti e indietro da Usmate, era una persona dal cuore grande, ha sempre dedicato tantissimo tempo a Esino e alla sua gente. Aveva anche le arnie, era un appassionato apicoltore e qui trascorreva tanto tempo; è una tragedia grandissima”.