Omicidio nel carcere Opera di Milano, Domenico Massari ha ucciso Antonio Magrini per il telecomando della tv

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il detenuto Domenico Massari ha ucciso il compagno di cella Antonio Magrini nel carcere Opera di Milano al termine di una furiosa lite nata a causa del telecomando della tv. A riferirlo è stato lo stesso Massari, che agli investigatori ha fornito la propria versione per quanto successo venerdì 19 aprile.

L’omicidio nel carcere di Opera

L’episodio è avvenuto nella sera di venerdì 19 aprile 2024, quando Massari avrebbe aggredito Magrini all’interno della loro cella. I due, che da qualche mese condividevano solo le ore notturne nella sezione “stato di trattamento avanzato”, sarebbero venuti alle mani per futili motivi.

Una violenza inaudita quella con cui Massari si sarebbe scagliato contro il compagno di cella che all’arrivo delle forze dell’ordine e dei soccorsi era già deceduto.

I sanitari hanno provato a prestare soccorso al 68enne, ma non c’era già più nulla da fare.

La confessione di Massari

Lo stesso Domenico Massari, poche ore dopo la morte del compagno di cella, ha raccontato per filo e per segno quanto successo e i motivi che lo hanno portato a uccidere Magrini.

L’uomo, infatti, avrebbe confessato che l’omicidio si sarebbe consumato dopo una lite dovuta alla televisione presente nella cella. Magrini, infatti, avrebbe cambiato canale, una decisione che avrebbe mandato su tutte le furie il compagno.

Fonte foto: ANSA Il carcere Opera di Milano

Così Massari avrebbe prima colpito con una scopa il 68enne, ferito alla testa, poi si sarebbe accanito su di lui strangolandolo con la cintura dell’accappatoio.

Perché Massari e Magrini erano in carcere

Nelle ore successive all’omicidio al carcere di Opera sono emerse anche le storie dei due coinvolti che si trovavano in cella da diversi mesi per motivi opposti.

Domenico Massari, il killer, si trova in galera dal 2019, anno in cui si presentò in uno stabilimento balneare di Savona con una pistola in mano aprendo il fuoco contro l’ex moglie Deborah Ballesio. Nella sparatoria rimasero ferite anche tre persone, tra le quali una bambina, fortunatamente in modo non grave

Il 58enne, dopo aver ucciso la donna, si era consegnato al carcere di Sanremo un paio di giorni dopo.

Antonio Magrini, detto “Toni Cavallero”, aveva invece un trascorso diverso ed era stato arrestato nell’ottobre 2023 per spaccio di droga.