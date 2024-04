Nell'omicidio di Pierina Paganelli c'è un quinto uomo, l'ipotesi della difesa di Loris e Manuela Bianchi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Estendere il raggio d’azione delle indagini, questa l’intuizione proposta dalla difesa di Loris e Manuela Bianchi sull’omicidio di Pierina Paganelli. A uccidere la 78enne ex infermiera il 3 ottobre 2023 potrebbe essere stata una figura eterogenea alla cerchia famigliare della vittima, ma anche ai dirimpettai Louis Dassilva e Valeria Bartolucci. Per questo dallo studio di Davide Barzan si parla di un’intuizione che potrebbe favorire le indagini e che verrà comunicata agli organi competenti. Nel giallo di Rimini, ricordiamo, non ci sono ancora indagati.

Un quinto uomo nel giallo

Perché si parla di quinto uomo? Le figure più ricorrenti nell’omicidio di Pierina Paganelli sono quattro: Manuela Bianchi, la nuora della vittima in quanto moglie di Giuliano Saponi, figlio della 78enne uccisa il 3 ottobre 2023; Loris Bianchi, fratello di Manuela e residente a Ravenna, presente nella palazzina di via del Ciclamino 31 la sera dell’omicidio; Louis Dassilva, dirimpettaio e amante di Manuela Bianchi; Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva.

Dopo l’omicidio, la pressione mediatica e i sospetti – perché di sospettati si parla, non di indagati – hanno scatenato frizioni tra questi quattro personaggi, con notizie che nel corso dei mesi si sono rincorse per documentare i loro rapporti.

Fonte foto: ANSA La rampa dell’autorimessa nella quale si è consumato l’omicidio di Pierina Paganelli. Per gli avvocati di Manuela e Loris Bianchi le indagini potrebbero estendersi su una persona esterna alla cerchia familiare della vittima

A ‘Quarto Grado’ l’avvocato Davide Barzan ha parlato di “pregiudizio da parte degli investigatori” stimolato dalla “frequentazione extraconiugale tra Manuela e Louis” e che avrebbe portato a “indagare in modo troppo affrettato” solamente sul “terzo piano di via del Ciclamino”.

Il risultato? “Questa indagine da parte del pubblico ministero non ha portato a nulla assolutamente”. La proposta sarà quella di estendere le indagini al di fuori dei nomi più ricorrenti.

Barzan aggiunge: “Abbiamo un’idea, sicuramente l’avvocato a breve ne renderà edotta la Procura. Si tratta di una persona completamente estranea al nucleo famigliare”, ma non solo: “Estranea sia a Manuela, a Louis, a Valeria, a Loris”. Niente a che vedere con il terzo piano, probabilmente.

I nuovi testimoni e la soluzione dell’omicidio di Pierina Paganelli

Come si è arrivati all’ipotesi del quinto uomo? Barzan spiega: “Abbiamo sentito dei testimoni“, e il loro contributo potrebbe portare “alla risoluzione di questo giallo”.

Secondo ‘Il Giornale’ potrebbe trattarsi di una persona legata al passato della vittima.

L’attacco di Valeria Bartolucci a Manuela Bianchi

Nelle scorse settimane Valeria Bartolucci ha affidato alle telecamere di ‘Storie Italiane’ il suo messaggio contro Manuela Bianchi, che nel frattempo ha lasciato la palazzina. Le due donne, ricordiamo, continuano a belligerare in absentia, ovvero senza mai confrontarsi di persona ma sfruttando la risonanza mediatica della vicenda.

Valeria ha detto:

Incontrarti è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi. Hai cercato di distruggere il mio matrimonio e mentre ti abbracciavo mi hai pugnalato alla schiena. Nonostante io ti difendessi strenuamente e ti implorassi di dirmi la verità, non hai mai voluto assumerti le responsabilità dei tuoi comportamenti. Chiami tutta questa vicenda ‘quello che è successo’, ma succedono gli incidenti stradali: le relazioni extraconiugali si vogliono. Avrei voluto guardarti negli occhi e dirti queste cose, ma non si trasforma un coniglio in un leone.