Omicidio di Pierina Paganelli, Valeria Bartolucci attacca Michela Bianchi: "Mi hai pugnalato alla schiena"

In absentia, mentre le indagini sull’omicidio di Pierina Paganalli continuano senza indagati, non si arresta lo scontro tra Valeria Bartolucci e Manuela Bianchi. Moglie di Louis Dassilva la prima, nuora della 78enne la seconda, diciamo “in absentia” perché da quando è scoppiato il giallo le due donne, un tempo amiche, si sono dichiarate guerra e si sono affrontate solo a favore di telecamera, senza più incontrarsi. Seme della discordia è Louis Dassilva, che con Manuela Bianchi ha avuto una relazione extraconiugale mentre il marito di lei si trovava all’ospedale per le conseguenze di un incidente.

L’attacco di Valeria Bartolucci

Intervenuta a ‘Storie Italiane’ nella puntata di mercoledì 9 aprile, Valeria Bartolucci è ritornata sull’argomento dell’omicidio di Pierina Paganelli, ovvero quello del sentore di una regia dietro i sospetti che hanno interessato il marito.

Non è certamente la prima volta in cui la moglie di Louis Dassilva espone i suoi sospetti su un non meglio precisato gruppo di persone che potrebbe aver avuto interesse a indirizzare l’attenzione verso il marito.

Fonte foto: ANSA La famiglia di Pierina Paganelli. Il primo da destra è il figlio Giuliano Saponi, marito di Manuela Bianchi oggi fortemente attaccata da Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva tra i sospettati per l’omicidio

Tuttavia, suo dente avvelenato è dovuto a Manuela Bianchi. A ‘Storie Italiane’ ha detto:

Incontrarti è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi. Hai cercato di distruggere il mio matrimonio e mentre ti abbracciavo mi hai pugnalato alla schiena. Nonostante io ti difendessi strenuamente e ti implorassi di dirmi la verità, non hai mai voluto assumerti le responsabilità dei tuoi comportamenti. Chiami tutta questa vicenda ‘quello che è successo’, ma succedono gli incidenti stradali: le relazioni extraconiugali si vogliono. Avrei voluto guardarti negli occhi e dirti queste cose, ma non si trasforma un coniglio in un leone.

Manuela Bianchi prende le distanze dalle accuse

Ben prima dell’attacco di Valeria Bartolucci, Manuela Bianchi aveva fatto chiarezza sulla sua posizione nei confronti della coppia. Soprattutto, la nuora di Pierina Paganelli ha negato di aver avuto un ruolo nei sospetti su Louis Dassilva. Quest’ultimo, infatti, ascoltato da ‘Quarto Grado’, aveva detto: “Qualcuno ha cercato di mettermi in mezzo“, e alla domanda se questo “qualcuno” potesse essere proprio Manuela Bianchi, aveva risposto: “Non mi esprimo”.

L’ex amante, quindi, si è difesa a ‘La Vita in Diretta’ dicendosi “basita” per le sue affermazioni, e ha detto: “Sono certa che lui sappia esattamente che io non c’entro niente con l’omicidio di mia suocera e che tantomeno abbia mai avuto intenzione di mettere in mezzo lui in qualche maniera”.

L’omicidio di Pierina Paganelli senza indagati

Dal 3 ottobre 2023, data in cui Pierina Paganelli è stata uccisa a Rimini in via del Ciclamino 31, sono passati sei mesi. I sospetti resistono, e le persone sotto l’attenzione degli inquirenti sono Manuela Bianchi, Louis Dassilva, Valeria Bartolucci e Loris Bianchi.

La pista che la stampa batte in continuazione è quella dell’intrigo famigliare, ma in passato è stata sfiorata l’ipotesi di un omicidio consumato all’interno degli ambienti dei Testimoni di Geova ed è stata cercata una correlazione tra l’incidente che ha colpito il figlio Giuliano Saponi e l’omicidio del 3 ottobre. Pierina Paganelli è stata uccisa con 29 coltellate.