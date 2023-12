Non si ferma all'alt della polizia, il video dell'inseguimento da film tra Fano e Pesaro: pusher arrestato

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È andato avanti per un paio di chilometri l’inseguimento da film di un’auto in fuga da parte di due volanti della polizia andato in scena nella serata di venerdì 22 dicembre tra Fano e Pesaro, sulla statale adriatica.

Come riporta Ansa, al volante della Ford Puma c’era un 23enne marocchino proveniente dalla provincia di Treviso, che davanti all’alt della polizia ha finto di fermarsi per poi accelerare e fuggire a gran velocità. Gli agenti sono quindi partiti all’inseguimento a sirene spiegate, presto raggiunti da una seconda volante.

Dopo un lungo e pericoloso slalom tra le auto, ripreso in video dalla dash cam della polizia, l’inseguimento si è concluso nel centro di Pesaro, quando la Puma è andata a schiantarsi nei pressi di un bar, tamponata da una volante. Leggermente feriti i due poliziotti a bordo.

Il 23enne è sceso e ha tentato la fuga a piedi portandosi dietro un borsone, ma è stato bloccato da un ragazzo che si trovava lì per un aperitivo con gli amici. Il giovane e la ragazza che viaggiava con lui sono stati arrestati, nel borsone sono stati trovati diversi chili di hashish in panetti.