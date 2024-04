Rita Combi trovata morta vicino Latina, la cercava anche Chi l'ha visto: cadavere tra Bainsizza e Santa Maria

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È stato ritrovato nella provincia di Latina, fra i borghi pontini di Bainsizza e Santa Maria, il corpo senza vita di Rita Combi, dichiarata adesso ufficialmente morta dopo che era scomparsa alcuni giorni fa e il suo caso era stato trattato anche dalla trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?“. Della donna si erano perse le tracce domenica 21 aprile e le ricerche erano state subito attivate, portando al rinvenimento della sua auto nella giornata del 25 aprile. Poco dopo il ritrovamento della 64enne, deceduta da diverse ore: le forze dell’ordine indagano ora sulle cause della morte e sulle ragioni dell’allontanamento.

Rita Combi ritrovata morta fra Bainsizza e Santa Maria vicino Latina: il caso a “Chi l’ha visto?”

Il corpo esanime di Rita Combi è stato ritrovato in aperta campagna, nel territorio fra Borgo Bainsizza e Borgo Santa Maria, nei pressi di Latina.

Di lei non si avevano notizie da domenica 21 aprile. La donna aveva fatto perdere le sue tracce da Nettuno, comune situato fra la provincia di Roma e quella pontina, dove risiedeva.

Il corpo di Rita Combi è stato ritrovato nelle campagne pontine, fra Borgo Bainsizza e Borgo Santa Maria, nei pressi di Latina

L’allarme era scattato subito, con il susseguirsi di messaggi anche sui social network, sottolineando in particolare la necessità di Rita di ricevere cure a base di insulina. Di lei si era occupata anche il programma tv “Chi l’ha visto?“, purtroppo senza esito positivo.

Le ricerche di Rita Combi e il ritrovamento dell’auto

Le ricerche di Rita Combi avevano vissuto una svolta nel pomeriggio di giovedì 25 aprile, quando nelle zone rurali della provincia di Latina era stata localizzata la sua auto.

Il corpo senza vita è stato poi individuato da un elicottero dei vigili del fuoco. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti inoltre gli agenti di polizia della questura di Latina e i volontari della protezione civile del gruppo Passo Genovese OdV, allertati dalla sala operativa regionale.

Per Rita Combi, purtroppo, non è stato potuto fare nulla: era deceduta da diverse ore. Gli agenti di polizia guidati dal questore Raffaele Gargiulo stanno conducendo le indagini, con il supporto della divisione Scientifica. La salma è stata consegnata all’autorità giudiziaria per esami medico-legali al fine di chiarire le cause del decesso.

Il giallo della scomparsa di Rita Combi

Di Rita Combi si sa che domenica 21 aprile, intorno alle 17, aveva fatto rientro in casa a Nettuno dopo essersi recata a fare la spesa.

La donna aveva lasciato le buste di plastica sul pavimento e la borsa, all’interno della quale vi erano il telefono cellulare e le chiavi. Poi si sarebbe allontanata, per ragioni da chiarire, al volante della propria auto, una Lancia Musa color oro dal tettino apribile.

Da qui in poi, più nulla fino al ritrovamento dell’auto e, a breve distanza temporale, del suo corpo senza vita.