La 14enne Jennifer scomparsa a Novara da diversi giorni mentre andava a scuola: l'appello della madre

Ore di ansia e apprensione per la famiglia di una 14enne di Novara, Jennifer, scomparsa dallo scorso 17 aprile. La madre ha deciso di lanciare un appello alla ragazza, che non fa avere notizie di sé da giorni.

La scomparsa di Jennifer da Novara

A denunciare la scomparsa della giovane 14enne è stata la stessa famiglia che, già da giovedì 18 ha sporto denuncia alla Questura.

Jennifer, secondo quanto raccontato dai parenti, è uscita di casa con la sorella alle 7.30 del mattino di mercoledì 17 per andare a scuola. Ma in struttura non è mai arrivata.

Inizialmente si ipotizzava un allontanamento volontario, con la ragazza che già in passato aveva fato perdere ogni traccia di sé per qualche ora, salvo poi tornare a casa.

La preoccupazione della famiglia

Stando all’identikit fornito a Chi l’ha visto era vestita con una tuta della Nike di colore azzurro con strisce bianche, felpa con cappuccio e gilet nero.

Secondo quanto raccontato, Jennifer uscendo di casa ha preso il cellulare della mamma. Ma alle ripetute chiamate effettuate dai genitori, però, non c’è mai stata risposta. Nelle ultime ore, poi, il telefono è risultato spento.

Fonte foto: Tuttocittà.it La distanza tra Novara e Milano, dove potrebbe trovarsi Jennifer

L’appello della madre

Un allontanamento, quello di Jennifer, che preoccupa la famiglia e gli amici. La mamma della 14enne ha anche lanciato un appello alla giovane tramite la stampa locale, affinché la ragazza possa tornare a casa.

La 14enne, considerata problematica da chi la conosce, non è però mai scomparsa nel nulla per così tanti giorni e la totale assenza di contatti, unito al dettaglio del cellulare spento dopo le numerose chiamate effettuate, fa risuonare ancor di più il campanello d’allarme.

L’ultima segnalazione a Milano

Oltre a quello della madre Veronica, sui social diversi sono stati gli appelli lanciati da amici e parenti per chiedere aiuto a tutti nel caso in cui la giovane fosse vista per strada.

L’ultima segnalazione, tra l’altro, sarebbe arrivata da Milano, in quanto il cellulare che porta con sé la 14enne l’ha localizzata tra le stazioni di Loreto e Garibaldi e poi a San Donato. Successivamente, però, il cellulare non ha agganciato più nessuna cella perché spento, forse perché scarico o disattivato volontariamente dalla giovane.