Uomo trovato morto nella diga di Nazzano, era scomparso da Fiano Romano: aveva 68 anni, indagini in corso

È giallo sullo scomparsa di un uomo di 68 anni di Fiano Romano che risultava disperso da 24 ore. Dopo un giorno di ricerche l’uomo è stato trovato morto nei pressi della diga di Nazzano, a nord di Roma.

Uomo trovato morto nella diga di Nazzano

L’uomo, un sessantottenne residente a Fiano Romano (Roma), è stato trovato privo di vita nella giornata di domenica 14 aprile nella diga Enel di Nazzano, lungo il Tevere, alle porte di Roma.

Sono stati i vigili del fuoco impegnati nelle ricerche a individuare il corpo dell’uomo con l’aiuto di un elicottero.

Era scomparso da Fiano Romano

Come riferisce Roma Today, del 68enne non si avevano più notizie dalla serata di sabato 13 aprile, quando aveva fatto perdere le sue tracce a Fiano Romano.

Erano quindi scattate le ricerche da parte dei vigili del fuoco che si sono concluse dopo circa 24 ore con il ritrovamento del cadavere alla diga di Nazzano.

Le ricerche

Alle operazioni di ricerca del disperso, coordinate dalla sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma, hanno preso parte i vigili del fuoco della zona e quelli del Nucleo SAF (speleo alpino fluviale), assieme a carabinieri, volontari della Protezione civile e del 118.

Le ricerche purtroppo si sono concluse con il ritrovamento dell’uomo privo di vita.

Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e chiarire come è deceduto l’uomo, se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario.