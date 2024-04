Previsioni meteo da caldo africano nel weekend ma solo per poco: che tempo farà il ponte del Primo Maggio

Secondo le previsioni meteo il ponte del Primo Maggio sarà rovinato dall’incognita maltempo su gran parte del territorio nazionale. La coda invernale degli ultimi giorni dovrebbe presto cedere il passo al bel tempo per una fugace pausa nel weekend. Ma la tregua sarà solo temporanea perché per il Primo Maggio si assisterà a un peggioramento delle condizioni metereologiche.

Sabato 27 aprile

Secondo gli esperti di 3bMeteo, il tempo sarà velato da nubi a Nordovest, dove non mancheranno le piogge. Neve sulle Alpi sopra i 1.200 e poi 1.500 metri. Condizioni maggiormente variabili a Nordest. Previsti rovesci soprattutto sui rilievi e solo localmente in pianura. Temperature massime tra 12 e 17 gradi.

Al Centro il clima si caratterizzerà per un’estrema variabilità, in particolare in Toscana, Umbria e Marche. Previste piogge sparse, in particolare sul Nord Appennino. Temperature massime tra 18 e 22 gradi.

Al Sud per lo più sole, con solo qualche nube passeggera. Temperature massime tra 19 e 23 gradi (ma ancora più alte in Sardegna).

Domenica 28 aprile

A Nord pioggia e instabilità a Nordovest. Alternanza fra pioggia e asciutto nelle altre zone. Nebbia in Val Padana. Temperature massime tra 16 e 20 gradi.

Al Centro sole e sereno, con al massimo qualche velatura, tra Toscana, Umbria e Marche. Temperature massime tra 19 e 24 gradi.

Al Sud per lo più soleggiato, ma con occasionali velature di passaggio. Massime tra 21 e 25 gradi.

Lunedì 29

Soleggiato su tutta la Penisola, con un clima quasi estivo. Nelle zone interne del Centrosud la colonnina di mercurio toccherà i 28-30 gradi.

Martedì 30

Il caldo improvviso subirà una rapida battuta d’arresto a partire dal pomeriggio di martedì 30 aprile. La perturbazione sarà spinta dai venti e dal ciclone in arrivo dalla Spagna e dalle Baleari. Le prime zone a sperimentare il cambio di passo saranno Sicilia, Sardegna e il Nordovest.

Mercoledì 1 maggio

Secondo gli esperti di ilMeteo, durante il Primo Maggio, Festa dei lavoratori, almeno mezza Italia sarà interessata dall’attraversamento delle correnti fredde e delle nubi, che porteranno piogge intense, temporali e un brusco calo della temperatura.

Tutta la giornata sarà caratterizzata da estrema instabilità. Non mancherà su diverse aree il rischio di grandine, in particolare sul Nordovest. Il meteo peggiorerà soprattutto su Piemonte e Liguria al mattino e dal pomeriggio in poi su Lombardia (dove è alto il rischio di nubifragi), Veneto e Friuli Venezia Giulia. Pioggia attesa anche sul versante tirrenico del Centro e del Sud.