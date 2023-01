Parrucchiere sbaglia tinta a Cosenza, scoppia la rissa con la cliente: intervengono i carabinieri

Rissa dal parrucchiere a Cosenza. Una donna si è recata dal suo ‘hair stylist’ di fiducia poco prima dell’ultimo dell’anno. Per festeggiare l’arrivo del 2023 voleva un’acconciatura ben sistemata e curata. Qualcosa, però, è andato storto quando le è stata messa la tinta sui capelli che al posto di risultare biondi, come da richiesta della stessa cliente, hanno acquisito striature argentee tendenti al bianco.

Cosenza, cliente furiosa con il parrucchiere

Dopo essersi vista allo specchio, la donna è andata su tutte le furie ed è scattata la rissa.

L’ira è stata incontrollabile e nel salone sono partiti insulti e botte che hanno costretto gli altri clienti presenti nel negozio ad allertare le forze dell’ordine, le quali, arrivate sul posto della rissa, hanno riportato la calma.

“Ti avevo detto bionda, non bianca!”, ha ringhiato la donna, vedendo che la tinta non era quella da lei richiesta. A riferire i dettagli dell’episodio è il quotidiano Leggo che aggiunge che, in effetti, il parrucchiere, forse stressato dal troppo lavoro durante le festività, ha clamorosamente sbagliato la dose del tonalizzante per capelli utilizzato sulla chioma della cliente.

Così sono sono stati lanciati alcuni insulti. La tensione è aumentata in fretta e dalle parolacce si è passati alle botte. Spintoni e pugni da ambo le parti. Inevitabile la chiamata alla polizia, effettuata di chi ha assistito alla scena.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ristabilita la calma, la donna ha deciso di ricorrere alle cure dei sanitari. Da quanto si apprende, la cliente è finita al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza per alcune escoriazioni.

