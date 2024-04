Mint Butterfield scomparsa a San Francisco, è la figlia 16enne dei due miliardari dietro a Slack e Flickr

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Scomparsa la 16enne Mint Butterfield, figlia di due miliardari. Il padre è il canadese Stewart Butterfield, ex amministratore delegato di Slack, la madre Caterina Fake, cofondatrice di Flickr. Le indagini della polizia sospettano che la minorenne possa essere scappata in uno dei quartieri più malfamati e pericolosi di San Francisco.

Domenica 21 aprile, Mint Butterfield, 16 anni è scomparsa. L’ultima volta è stata vista nella comunità di Bolinas, in California, dove frequenta un collegio privato.

La giovane vive in California assieme alla madre Caterina Fake, miliardaria nota per aver fondato il popolare social network Flickr.

Padre di Mint è un altro miliardario, il canadese Stewart Butterfield, che per lungo tempo ha ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Slack.

È stata la madre, divorziata dal padre della figlia, a denunciare la scomparsa della ragazza, nella giornata di lunedì 22 aprile.

I genitori hanno diffuso sui social e nei dintorni foto della figlia, e la polizia ha diffuso un numero di telefono da contattare in caso di avvistamenti.

L’ultima volta che Mint Butterfield è stata vista, nei pressi di Bolinas, indossava una maglietta nera, pantaloni di flanella e stivali scuri.

Le ricerche di Mint Butterfield a San Francisco

Le autorità, riferiscono i media locali, temono che quello di Butterfield possa trattarsi di un allontanamento volontario.

Un funzionario informato sul caso ha rivelato alla Nbc News che le ricerche degli agenti si stanno muovendo verso il quartiere di Tenderloin, nella città di San Francisco, dove Mint e Fake posseggono una residenza.

Si tratta di un’area – a circa 50 km di distanza da Bolinas – molto pericolosa, soggetta ad un alto tasso di criminalità notoriamente legata al mondo della droga.

Pare che in passato l’adolescente abbia fatto uso di sostanze stupefacenti e che abbia tentato il suicidio.

Secondo quanto testimoniato dalle autorità locali alla testata People, quello di Butterfield è un caso di scomparsa a rischio, non per cause criminali (esclusa al momento l’ipotesi di un rapimento) ma per le condizioni psichiche della ragazza.

Gli agenti, con l’aiuto della madre della minore, stanno cercando sui device tecnologici di Mint indizi che possano rivelare i suoi piani di fuga.