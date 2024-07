Frana sulla ferrata Berti a San Vito di Cadore, scarica di sassi ferisce una turista sulla Croda Marcora

Una turista di 31 anni è stata colpita da una scarica di sassi nella mattinata di mercoledì 24 luglio. La donna, nel momento in cui si è verificata la frana, stava percorrendo assieme al compagno la ferrata Berti, sulla Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss, sopra San Vito di Cadore (Belluno).

Frana sulla ferrata Berti, colpita una turista

A un certo punto si è scatenata una mini frana che ha travolto la giovane che è ruzzolata per diversi metri. Nel cadere ha riportato alcune contusioni e un trauma alla spalla. Il suo compagno invece è rimasto illeso.

A prestare tempestivamente aiuto alla coppia è stato l’elisoccorso arrivato da Pieve di Cadore che ha recuperato l’escursionista slovacca, non senza fatica in quanto il punto in cui si trovava ha continuato ad essere interessato dalla caduta di sassi.

Fonte foto: Tuttocità.it La ferrata Berti si trova sulla Croda Marcora, nel gruppo del Sorapiss

Per questo il soccorritore è stato lasciato dal velivolo non nel punto esatto in cui era la donna. In una decina di minuti ha percorso a piedi il tratto attrezzato e ha raggiunto i due escursionisti.

Alla fine tutti sono stati messi in salvo con l’operazione che si è conclusa in modo brillante. Con due verricellate la 31enne e il compagno sono stati issati a bordo dell’elisoccorso.

I soccorsi e il trasferimento in ospedale

L’uomo, non avendo riportato alcuna ferita, è stato lasciato a San Vito con un soccorritore che lo ha accompagnato alla sua vettura, la donna è invece stata trasportata all’ospedale di Belluno.

Durante le operazioni, come riferisce la testata PrimaBelluno, i soccorritori hanno avvertito delle condizioni di pericolo altri due escursionisti che si trovavano sulla Ferrata, invitandoli a tornare indietro. I due hanno però deciso di proseguire.

La precedente frana a Croda Marcora

Il punto in cui si è verificato lo smottamento durante la mattinata del 24 luglio è il medesimo dove già nel settembre scorso era avvenuta una più importante frana che aveva interessato la Croda Marcora.

Pochi giorni fa invece si è verificata una tragedia in provincia di Belluno: un escursionista belga è precipitato dalla Ferrata Lipella ed è morto.