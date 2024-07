Loris Chittaro morto in mare a Lignano dopo un tuffo dalla barca: l'imprenditore era scomparso da giorni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragico epilogo: è stato individuato e recuperato il cadavere di Loris Chittaro, l’imprenditore friulano disperso in mare dal 22 luglio al largo di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. L’uomo si era tuffato dalla barca in cui si trovava insieme alla compagna, ma non era più riemerso.

Trovato il cadavere di Loris Chittaro a Lignano Sabbiadoro

Come riporta Ansa, nella serata di martedì 23 luglio l’equipaggio di un peschereccio ha avvistato un cadavere in mare a una decina di chilometri al largo di Lignano Sabbiadoro (Udine). Immediata la segnalazione alla guardia costiera, che ha recuperato il corpo.

Sia il luogo del ritrovamento che il costume indossato hanno subito fatto ipotizzare che potesse trattarsi di Loris Chittaro, che risultava disperso in mare da lunedì 22 luglio.

L'uomo era scomparso in mare al largo di Lignano Sabbiadoro

Rainews riferisce che la conferma è arrivata in tarda serata, quando i familiari hanno identificato il corpo nell’obitorio di Latisana, dove la salma è stata trasferita dopo le operazioni di recupero.

Ora il magistrato della procura di Udine disporrà l’autopsia per stabilire le cause della morte.

Morto dopo un tuffo, le ricerche in mare

Loris Chittaro risultava disperso in mare al largo di Lignano Sabbiadoro dal pomeriggio di lunedì 22 luglio.

Stando alla ricostruzione riportata dal Messaggero Veneto, l’uomo si trovava con la compagna a bordo della sua imbarcazione, si era tuffato e non era più riemerso. Un tuffo avvenuto prima dell’arrivo del maltempo, con il mare ancora calmo.

La donna ha subito lanciato l’allarme e sono scattate le ricerche del disperso in mare, condotte da guardia costiera, guardia di finanza e vigili del fuoco.

Le operazioni sono andate avanti per oltre un giorno, fino al tragico epilogo arrivato verso le 20 di martedì 23 luglio, con l’avvistamento del cadavere da parte di un peschereccio.

Chi era Loris Chittaro

Loris Chittaro, 63 anni, era un imprenditore di Pagnacco, in provincia di Udine. Come riporta Udine Today, aveva prima lavorato nell’azienda edile di famiglia, poi era passato alla ristorazione. Da tempo gestiva un’osteria a Udine, il Cjanton diVin.

Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio sui social da parte delle tante persone che lo conoscevano.