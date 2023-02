Rissa tra mamme a gara di danza, "ha iniziato Guendalina Tavassi": chi è l'ex concorrente del Grande Fratello

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Colpo di scena nella vicenda della rissa tra mamme scoppiata domenica scorsa durante una gara di danza a Guidonia. Secondo una testimonianza riportata da Repubblica, a far scattare la bagarre potrebbe essere stata Guendalina Tavassi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip però smentisce tutto.

La testimone: “Ha iniziato Guendalina Tavassi”

Secondo quanto ha riferito un testimone a Repubblica, uno dei genitori protagonisti della rissa di domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia sarebbe Guendalina Tavassi, showgirl ex concorrente del Grande Fratello Vip.

“È stata lei, io ero in fila per entrare. L’ho vista, si è picchiata con un’altra mamma per dei posti a sedere”, ha raccontato al quotidiano un testimone, il papà di uno dei bimbi presenti all’evento.

Guendalina Tavassi smentisce

Guendalina Tavassi però respinge ogni accusa e smentisce categoricamente di aver partecipato alla rissa tra mamme. “Ma stiamo scherzando? – afferma la showgirl a Repubblica – sono andata al saggio di mia figlia e ho assistito a scene del terzo mondo. Tutti hanno visto una povera ragazza indiana che veniva menata da un’altra donna”.

E sul testimone che l’accusa: “Ma chi se ne frega, c’erano tante altre persone che come me si trovavano lì. La polizia ha preso la signora, io ho anche fatto delle stories. Ero con altre madri e vicino a noi si è verificata questa scena, fine”.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip minaccia querele: “Se la gente vuole dire ca***te perché sono conosciuta, denuncerò. Sono indignata e schifata”.

Guendalina Tavassi

Rissa tra mamme: la ricostruzione

Al centro della vicenda la rissa tra genitori avvenuta domenica scorsa al Cadillac Village di Guidonia, comune della città metropolitana di Roma. Una bagarre scoppiata in occasione di un’importante competizione di danza destinata a bambini e adolescenti, l’Msp Dance Cup.

Secondo quanto ricostruito, la zuffa sarebbe esplosa prima dell’inizio della gara, a quanto pare per una diatriba relativa ai posti a sedere. La situazione sarebbe tornata sotto controllo soltanto dopo l’intervento delle forze dell’ordine. A causa della rissa l’esibizione è stata poi annullata dall’organizzazione.

Chi è Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi è una showgirl e influencer di origini romane. Nata a Roma il 1 gennaio 1986, ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando alla undicesima edizione del Grande Fratello, nel 2010.

Poi è diventata opinionista e ospite per varie trasmissioni di cronaca rosa, a partire da quelle condotte da Barbara d’Urso, come Pomeriggio 5 o Domenica Live. In tv si è vista anche a Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

Oltre al GF 11, Guendalina Tavassi ha partecipato anche ad altri reality show, come l’Isola dei Famosi: la prima volta nel 2012 e poi ancora lo scorso anno in coppia col fratello Edoardo.

Guendalina Tavassi ha tre figli: la prima, Gaia, avuta a 17 anni dalla relazione con Remo Nicolini. Gaia Nicolini è giunta alle semifinali di Miss Italia 2022. Gli altri due, Chloe e Salvatore, nati dalla relazione con Umberto D’Aponte, dal quale si è separata nel 2021.