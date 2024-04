Morta la sindaca di Castellanza Mirella Cerini dopo la cerimonia del 25 Aprile: indossava ancora il tricolore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un paese sotto choc per una perdita improvvisa: è accaduto a Castellanza, dove la sindaca Mirella Cerini è morta in seguito a un malore. La 50enne aveva da poco terminato la cerimonia per il 25 aprile, ed è stata trovata priva di vita nel cortile del municipio con ancora addosso la fascia tricolore.

Morta Mirella Cerini, sindaca di Castellanza

È morta improvvisamente nella giornata di oggi – giovedì 25 aprile 2024 – a causa di un infarto, Mirella Cerini, 50enne sindaca di Castellanza, comune della provincia di Varese, in Lombardia.

La tragedia si è verificata poco dopo il termine delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Secondo le informazioni fin qui raccolte, come riportato da Il Giorno, il primo cittadino dopo aver partecipato alla cerimonia avrebbe detto ai suoi assessori di non sentirsi molto bene, e di voler salire in ufficio per bere qualcosa di caldo.

Fonte foto: ANSA Mirella Cerini, sindaca di Castellanza, morta per un malore sopraggiunto dopo aver terminato le celebrazioni per il 25 aprile

Poco dopo, intorno alle ore 13:30, un agente di Polizia locale ha trovato il corpo privo di vita della sindaca nel cortile di Palazzo Brambilla, sede del municipio. La donna indossava ancora la fascia tricolore utilizzata durante le celebrazioni.

Il malore dopo la cerimonia per il 25 aprile

La sindaca aveva da poco deposto una corona di fiori davanti al monumento ai caduti, distante pochi metri da Palazzo Brambilla, per poi allontanarsi dopo aver accusato un malore. La donna, nata a Busto Arsizio nel 1973, non è però riuscita neanche a raggiungere il suo ufficio.

La prima cittadina si sarebbe accasciata al suolo poco dopo aver oltrepassato il portone del cortile del municipio, per poi essere ritrovata qualche ora dopo. Il medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

“Diceva di sentirsi un peso addosso e noi credevamo che si trattasse di un banale problema di digestione, visto il clima rigido di questi giorni” ha detto uno degli assessori, come riportato da Repubblica.

Chi era Mirella Cerini

La vicesindaca di Castellanza. Cristina Borroni, ha così commentato l’accaduto: “Indossava ancora la sua fascia tricolore e credo che questo esprima meglio di mille parole come abbia interpretato il suo ruolo di sindaca. Ha dato tutta sé stessa alla città, anima e corpo”.

E difatti Mirella Cerini è sempre stata presente nella comunità e nella vita castellanzese, soprattutto dopo essersi messa in aspettativa dal Comune di Milano, dove lavorava come dipendente dal 2012.

Laureata in Architettura, la sindaca era molto benvoluta nel comune. Continuano ad aumentare difatti i messaggi di cordoglio da parte di amministratori e privati cittadini, ancora increduli per quanto accaduto.