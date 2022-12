Roma, giallo a Ponte di Nona: trovato un corpo decapitato in decomposizione vicino alla ferrovia

Un nuovo fatto di cronaca tinge di “giallo” la Capitale: a Roma, accanto alla ferrovia in zona Ponte di Nona è stato trovato un corpo decapitato in stato di decomposizione.

L’agghiacciante scoperta

Come riportato da ‘La Repubblica’, a lanciare l’allarme, alle due del mattino di giovedì 15 dicembre, è stato un addetto alla sicurezza delle Ferrovie dello Stato, che ha avvistato un teschio scarnificato a poca distanza dalla ferrovia.

Il teschio è stato notato tra le sterpaglie, lungo una scarpata. Poco più in basso, vicino al ponte della ferrovia che oltrepassa via Vincenzo Bonifati, a Ponte di Nona, c’era il corpo senza testa, martoriato e in avanzato stato di decomposizione, tanto che non è stato possibile chiarire neanche se appartenesse a un uomo o a una donna.

Fonte foto: Tuttocittà L’agghiacciante scoperta è stata fatta nei pressi del ponte della ferrovia che oltrepassa via Vincenzo Bonifati, in zona Ponte di Nona, alla periferia est di Roma.

Le indagini

Dopo l’allarme lanciato dall’addetto alla sicurezza delle Ferrovie dello Stato, sono scattate immediatamente le indagini degli investigatori dei distretti Casilino e Prenestino, che sono giunti sul posto e hanno battuto il terreno alla ricerca di possibili tracce in grado di far chiarezza sull’agghiacciante ritrovamento.

Il corpo è stato trasferito all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata. Gli agenti lavorano per dare un’identità al cadavere e per fare luce sui contorni della vicenda.

L’ipotesi

Allo stato attuale, gli investigatori non escludono alcuna pista, neanche che possa trattarsi di una persona investita da un treno in corsa lungo la ferrovia.