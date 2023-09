Ritrovato lo youtuber Kazuosan scomparso a New York: l'influencer di Salerno Cosimo Corrado era in ospedale

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Lo youtuber salernitano Kazuosan, al secolo Cosimo Corrado, è stato ritrovato in un ospedale di New York. La famiglia aveva lanciato un appello per chiunque avesse avuto notizie del ragazzo, scomparso da tre giorni nella metropoli americana. I parenti non avevano più avuto sue notizie e avevano diffuso sui social una richiesta di aiuto indicando un riferimento telefonico in caso di segnalazioni. Il 21enne è stato rintracciato dalla polizia statunitense in un presidio sanitario e non sarebbe in gravi condizioni. Lo riporta il ‘Corriere della Sera’.

Il ritrovamento

Il 21enne youtuber da oltre un milione di follower è stato trovato dopo tre giorni in un ospedale di New York, ma le circostanze della sua scomparsa rimangono ancora da chiarire.

L’ultima traccia della sua presenza nella grande metropoli era stata una storia su Instagram mentre passeggiava a piedi scalzi per Manhattan, pubblicata venerdì 8 settembre. In un video appello sui social l’amico youtuber ‘Captain Blazer’ ha raccontato cosa sarebbe accaduto a Kazuosan il giorno dopo. “Cosimo, alle 6.30 del mattino ha chiesto a mia madre come fare per prendere un taxi a New York. Ma le sue frasi erano sconclusionate, confuse. Da quel momento abbiamo perso le tracce” aveva detto l’influencer.

Secondo quanto ricostruito finora, il cellulare di Cosimo Corrado risultava spento e impossibile da geolocalizzare, mentre nella camera di albergo dove non era più tornato sono state trovate la valigia e la carta di credito.

L’appello della famiglia

Sempre sui social la famiglia aveva lanciato l’allarme con un appello in italiano e in inglese: “Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan” avevano scritto sotto la foto del 21enne.

“Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia” era la richiesta d’aiuto.

La denuncia

La denuncia di scomparsa a New York dello youtuber Kazuosan era stata presentata dai genitori sia alla polizia italiana che alla polizia statunitense. Nel frattempo, alla ricerca del 21enne, dall’Italia erano partiti il papà e il fratello: “Torna, non è successo niente. Torna tutto come prima, sto arrivando a prenderti” aveva detto il padre in lacrime a Il Mattino di partire.