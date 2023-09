Lo youtuber Cosimo Corrado Kazuosan di Salerno scomparso a New York: l'appello della famiglia sui social

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Sono ore di apprensione per le sorti di Cosimo Corrado, 21enne salernitano e noto youtuber col nome di “Kazuosan“, che da alcuni giorni non fa avere notizie alla sua famiglia. Il giovane, che si trovava a New York, da tre giorni è irreperibile e la famiglia ha lanciato l’allarme.

Scomparso lo youtuber Kazuosan

Noto youtuber da oltre 1,1 milioni di iscritti sulla piattaforma social dei video, Cosimo Corrado era partito qualche giorno fa alla volta degli Stati Uniti dove, fa sapere la famiglia, è atterrato nel weekend.

Ma da sabato non si hanno più sue notizie. L’ultimo contatto con la famiglia sarebbe avvenuto attorno alle 18.30, poi il silenzio da parte del 21enne che non ha più fatto avere notizie di sé alla famiglia che ha provato più volte a contattarlo, senza esito. Il giovane, tra l’altro, avrebbe anche perso il cellulare, notizia resa nota dagli stessi familiari che in uno dei tanti tentativi di mettersi in contatto con lui hanno ricevuto risposta al numero del 21enne da parte di una persona che ha detto di aver trovato per strada il cellulare.

L’appello della famiglia

Che fine ha fatto Cosimo, per tutti Kazuosan? Se lo chiedono i suoi familiari, con tanta preoccupazione per il giovane che era partito alla volta degli States per un’altra tappa fondamentale della sua vita e della carriera da youtuber.

Sui social è stata pubblicata la richiesta di aiuto, condivisa più volte, da parte della famiglia. Pubblicata la foto di Cosimo con scritto: “Lui è Cosimo, ed è di Salerno. È uno youtuber ed è conosciuto con il nome di Kazuosan. Da qualche giorno è atterrato a New York, ma da due giorni non abbiamo più notizie“.

“Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6,30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete contattare la polizia” ha scritto la famiglia, pubblicando anche il numero di telefono WhatsApp al quale essere contattati in caso di novità del giovane.

Famiglia vola a New York

Intanto, per cercare di seguire da vicino al vicenda e mettersi alla ricerca del 21enne, il papà di Cosimo e il fratello sono partiti alla volta di New York.

“Torna, non è successo niente. Torna tutto come prima, sto arrivando a prenderti” ha detto il papà in lacrime a Il Mattino di partire.