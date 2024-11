Ethan di Piano di Sorrento trovato negli Usa: il bimbo di 7 mesi era stato rapito dal padre in vacanza

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il piccolo Ethan, originario di Piano di Sorrento (Napoli) e scomparso verso la fine dell’estate, è stato ritrovato negli Usa. È vivo e sta bene. Un lieto fine per la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la madre, Claudia Ciampa, quando durante una vacanza in Puglia si è accorta che il piccolo non era più con lei. La donna aveva rivolto un appello al ministro Tajani. Il piccolo si trovava insieme al padre Eric Oward Nichols, ex marito di Claudia Ciampa.

La vicenda del piccolo Ethan si è conclusa con un lieto fine. Grazie alla collaborazione tra le autorità italiane e le forze statunitensi, il neonato è stato trovato negli Usa, in California, dove era stato portato dal padre Eric Oward Nichols.

La notizia è stata data Gian Ettore Gassani, l’avvocato della madre del bimbo Claudia Ciampa. Dopo il ritrovamento Ethan è stato preso in custodia dai servizi sociali locali su disposizione di un giudice. Le autorità locali hanno subito avvertito la donna, che sarebbe già in viaggio per Los Angeles.

Ethan, il neonato originario di Piano di Sorrento (Napoli) e scomparso in Puglia il 30 agosto, è stato trovato negli Usa. Era stato portato via dal padre

L’avvocato Gassani, nella nota pubblicata sui social, racconta che “sembrava una partita persa” e condanna le “sottrazioni internazionali” come “uno dei crimini peggiori” e chiede di “inasprire le pene per i responsabili”.

Secondo Ansa, nelle prossime ore il tribunale internazionale dell’Aja deciderà sul rimpatrio in Italia del piccolo Ethan.

Le prime dichiarazioni della madre

Appresa la notizia, la madre Claudia Ciampa ha commentato all’Ansa con queste parole: “Ringrazio il Ministero degli Esteri e tutte le altre autorità italiane per la solidarietà e per l’impegno profuso per il bene di mio figlio”.

Nella stessa nota la donna ringrazia anche “le autorità degli Stati Uniti per la prontezza dell’intervento“.

La scomparsa

Il 30 agosto 2024 Ethan si trovava in Puglia insieme alla madre per una vacanza. La donna aveva interrotto la relazione con il padre biologico del neonato, Eric Oward Nichols, che incontrava regolarmente il bimbo seguendo un calendario prestabilito.

Ethan ha un passaporto statunitense perché è nato a Cincinnati. Alle 10 del mattino di quel giorno Eric era andato a prendere il piccolo, poi era sparito nel nulla. Per rassicurare la donna sui ritardi avrebbe inventato bugie, poi insieme al piccolo sarebbe salito su un aereo per Londra per poi proseguire verso il Nuovo Continente.

Per ritrovare il figlio, Claudia Ciampa si era rivolta a Chi l’ha Visto? e aveva inviato una lettera ad Antonio Tajani, ma sui social rivolgeva appelli all’ex marito: “Eric, cosa pensi di ottenere da tutto questo? Ethan saprà e ti odierà, ma se non fai passare ancora altro tempo possiamo rimediare. Stai facendo un disastro, possibile che non te ne rendi conto?”.