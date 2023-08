Ritrovata la 12enne scomparsa a Bari, era svanita nel nulla mentre faceva shopping con la madre: come sta

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

È stata ritrovata sana e salva la ragazzina di 12 anni che risultava scomparsa a Bari dalla mattina di giovedì 10 agosto. La giovane, Gabriela Emanuela, si trovava in centro assieme alla madre quando improvvisamente si sono perse le sue tracce. Dopo oltre 48 ore di ricerche il lieto fine.

Ritrovata la 12enne scomparsa

È stato il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti, ad annunciare nella serata di sabato 12 agosto che la dodicenne scomparsa da due giorni è stata ritrovata dalla polizia.

Secondo quanto riferisce Ansa, la giovane è stata rintracciata a Casamassima, vicino Bari. Sta bene, ma non sono ancora chiare le cause e le circostanze dell’allontanamento e se ci sono altre persone coinvolte.

12enne scomparsa a Bari

Dell’adolescente, che vive a Carovigno (Brindisi) con la famiglia, non si avevano più notizie da oltre 48 ore. Era stata vista per l’ultima volta la mattina del 10 agosto nel centro di Bari, in Viale Unità d’Italia.

Gabriela Emanuela era arrivata in città assieme alla madre per fare shopping e una serie di commissioni. Secondo quanto ricostruito, madre e figlia erano entrate in un negozio, mentre era alla cassa per pagare la donna avrebbe perso di vista la figlia. Quando è uscita in strada la 12enne non c’era più.

Dopo averla cercata invano nei paraggi, i familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri, facendo scattare le ricerche, ed erano rimasti a Bari, nella speranza di avere presto notizie della figlia

Le ricerche

A condurre le indagini sono i carabinieri di Bari, le ricerche in queste prime 48 ore hanno riguardato la zona dove è scomparsa la ragazzina e i luoghi che frequenta abitualmente. La procura di Bari ha aperto un’indagine con ipotesi di reato ancora da definire

La Prefettura ha attivato il piano di ricerca per le persone scomparse che, oltre alle forze dell’ordine, coinvolge vigili del fuoco e associazioni di volontariato.

Occhi e capelli castani, alta 1 metro e 60 e con gli occhiali, al momento della scomparsa Gabriella indossava una maglietta nera, dei pantaloncini jeans e delle scarpe da ginnastica bianche. La dodicenne aveva con sé il telefonino, che risulta spento.

Le indagini

I carabinieri che conducono le indagini stanno seguendo varie piste, compresa l’ipotesi dell’allontanamento volontario. Secondo quanto ricostruito finora, non ci sarebbero state liti o discussioni recenti in famiglia.

Del caso si occupa anche l’associazione Penelope Puglia che ha lanciato sui social l’appello per ritrovare la ragazzina, rilanciato anche sui canali social della trasmissione Chi l’ha visto?.

Aa 12enne, che a settembre inizierà la terza media, viene descritta come una adolescente dal “carattere tranquillo” che vive in un contesto famigliare “sereno e onesto”, ha detto Annalisa Loconsole, presidente della sezione pugliese dell’associazione Penelope che fa da portavoce della famiglia in questo delicato frangente.

L’appello del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzillotti: “È una notizia – scrive sulla sua pagina Facebook – che mette tutti noi in uno stato di apprensione. Conosco la famiglia da sempre e non posso che esprimere tutta la vicinanza possibile per l’accaduto”.

“Serve l’aiuto di tutti per fare in modo che la giovane ragazza torni quanto prima a casa. L’Associazione Penelope ha già mostrato vicinanza e offerto il proprio supporto alla famiglia. Chi sa qualcosa o chi ha visto qualcosa che possa essere utile alle indagini in corso lo comunichi quanto prima”, conclude.