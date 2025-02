Rissa a Napoli a piazza Bellini, turisti tedeschi aggrediti con bottiglie di vetro: uno è grave

Tre turisti tedeschi sono stati aggrediti con delle bottiglie di vetro durante una rissa scoppiata in piazza a Napoli. Uno dei tre è stato ferito gravemente alla gola ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli. Dimesso con una prognosi di 30 giorni per una contusione al volto il secondo, mentre il terzo avrebbe rifiutato le cure mediche.

La rissa in piazza Bellini

La rissa è avvenuta nella notte tra sabato 1 e domenica 2 febbraio in piazza Bellini, una delle zone più frequentate della movida di Napoli, per cause non ancora chiare.

I carabinieri dalla compagnia di Napoli centro sono al lavoro per ricostruire i fatti e individuare i responsabili.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

La zona di piazza Bellini a Napoli dove è scoppiata la rissa nella quale tre turisti tedeschi sono rimasti feriti

I tre turisti tedeschi feriti a Napoli

Sarebbe in gravi condizioni uno dei tre turisti di nazionalità tedesca coinvolti nella colluttazione, dopo aver ricevuto un colpo di bottiglia di vetro che gli avrebbe probabilmente provocato una ferita lacero contusa alla gola.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si troverebbe ricoverato in prognosi riservata.

Uno dei due amici è stato dimesso dopo aver ricevuto le cure per un trauma contusivo al volto, con una prognosi di 30 giorni, nessuna grave conseguenza invece per l’altro turista, che non ha voluto farsi curare.

I militari dell’Arma hanno raccolto diverse testimonianze di chi ha assistito alla scena e stanno passando al setaccio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Centrali per il prosieguo delle indagini sarà la verbalizzazione del racconto dei tre turisti, che potranno riferire la dinamica della rissa.

Il 16enne accoltellato a Frattamaggiore

L’aggressione ai tre turisti tedeschi è uno degli ultimi episodio di violenza registrati a Napoli e dintorni. Nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, un 16enne è stato accoltellato a Frattamaggiore, nell’hinterland partenopeo, in una rissa con un altro minorenne, probabilmente per una ragazza contesa.

L’adolescente è stato colpito all’addome ma è riuscito a raggiungere l’ospedale in maniera autonoma, dove è stato curato senza gravi conseguenze. Il rivale si è presentato la mattina seguente alla caserma dei carabinieri di Caivano, ammettendo di aver compiuto il gesto.

Notizia in aggiornamento…