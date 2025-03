Collisione tra petroliera e nave cargo nel Mare del Nord, allarme per danni ambientali: cosa trasportavano

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una petroliera e una nave cargo si sono scontrate nel Mare del Nord, al largo delle coste britanniche, provocando un incendio e uno sversamento di carburante. La Stena Immaculate, battente bandiera statunitense, trasportava cherosene per caccia militari Usa, mentre la Solong, cargo portoghese, aveva a bordo 15 container di cianuro. Le autorità temono un disastro ambientale, mentre si indaga sulla dinamica dello scontro.

Collisione tra petroliera e nave cargo: cos’è successo

L’incidente, avvenuto lunedì 10 marzo poco prima delle 10 ora locale (le 11 in Italia), ha coinvolto 37 membri dell’equipaggio, con un disperso e un ferito ricoverato.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Ansa, la Stena Immaculate era ferma all’ancora al largo di Hull, in attesa di ormeggio, quando è stata urtata dalla Solong, che navigava verso Rotterdam a una velocità di 16 nodi.

Fonte foto: ANSA

Un mezzo della Guardia Costiera intervenuto dopo la collisione tra la petroliera e la nave cargo

L’impatto ha causato la rottura di un serbatoio, con il riversamento in mare di cherosene. Inoltre, a bordo della nave cargo erano presenti container di cianuro, e non è ancora chiaro se la sostanza tossica sia entrata in contatto con l’acqua.

L’allarme ambientale è alto, con squadre specializzate già al lavoro per contenere i danni.

Le operazioni di soccorso nel Mare del Nord

I 36 membri degli equipaggi sono stati tratti in salvo, mentre un marinaio è ricoverato in ospedale e un altro è disperso.

La Guardia Costiera britannica, supportata da elicotteri e unità di soccorso navali, sta cercando di domare le fiamme e contenere la dispersione del carburante.

Gli investigatori stanno analizzando le registrazioni radar e i tracciati Gps delle due navi per comprendere come sia avvenuta la collisione, considerando che le condizioni meteo erano buone e la visibilità non era compromessa.

Il rischio disastro ambientale

L’incidente potrebbe avere conseguenze sulle rotte commerciali del Mare del Nord, una delle zone più trafficate d’Europa.

Il rischio di disastro ambientale preoccupa gli esperti, che monitorano la dispersione del carburante e verificano la tenuta dei container della Solong.

Intanto, le autorità portuali di Hull e Rotterdam stanno valutando possibili ritardi e deviazioni nelle rotte marittime per garantire la sicurezza della navigazione.