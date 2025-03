Chiede di giocare a calcio e viene accoltellato in via Petroni a Bologna, gravissimo un 17enne

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un giovane di 17 anni è stato accoltellato in via Petroni, a Bologna. Il ragazzo si era avvicinato a un gruppo che stava giocando a calcio e aveva chiesto di poter partecipare. Ma la situazione è degenerata, fino a quando un 24enne originario del Gambia non ha ferito il 17enne, di origini tunisine, con un coltello. Ora il minorenne è ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Maggiore.

Giovane accoltellato in via Petroni a Bologna

L’aggressione è avvenuta tra piazza Verdi e via Petroni, nella zona universitaria di Bologna, nel pomeriggio di sabato 8 marzo.

Diversi testimoni hanno assistito all’episodio, raccontando che la vittima è stata accerchiata e poi ferita con un coltello.

L’aggressione è avvenuta nella zona universitaria di Bologna

La rissa scoppiata per una partita di calcio a Bologna

A quanto pare alcuni ragazzi tunisini, tra cui il 17enne, si sono avvicinati al gruppo composto da giovani prevalentemente provenienti dal Gambia chiedendo di giocare a calcio.

Poco dopo è nata una discussione, poi diventata un litigio e poi sfociata nella rissa. Nel trambusto sono spuntati dei cocci di bottiglie di vetro e, a quanto pare, anche un coltello. Con quest’arma sarebbe stato ferito il 17enne, anche se sono in corso gli accertamenti della polizia.

Ferito tra nuca e collo, il giovane tunisino è stato portato in ambulanza all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è ricoverato in prognosi riservata. Anche il 24enne del Gambia è stato portato in ospedale con una ferita all’inguine, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Allarme lanciato dai residenti

A chiamare la polizia sono stati alcuni testimoni, allarmati dal trambusto proveniente dalla zona compresa tra piazza Verdi e via Petroni.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e agli agenti della squadra voltante di Bologna, sono giunti anche gli uomini della polizia scientifica per i rilievi.

Resta ancora da capire l’esatta dinamica dell’accaduto e se dietro la rissa ci siano dei pregressi o tutto sia nato per il rifiuto, da parte dei giovani gambiani, di far partecipare alla partita di calcio anche il gruppo di tunisini.