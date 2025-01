16enne accoltellato allo stomaco a Frattamaggiore a nord di Napoli, ipotesi lite per una ragazza contesa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato all’addome in via Roma a Frattamaggiore, un comune a nord di Napoli. Il giovane, ferito ma fuori pericolo, si è recato autonomamente in ospedale e ha ricevuto le cure mediche. L’ipotesi alla base dell’aggressione è una lite per una ragazza contesa tra i due. Il presunto aggressore si è presentato ai carabinieri.

Accoltellamento a Frattamaggiore

Il fatto è accaduto nella notte tra il 18 e il 19 gennaio, intorno a mezzanotte, in via Roma a Frattamaggiore, comune dell’area nord di Napoli. Il 16enne, vittima dell’aggressione, è stato colpito all’addome con un coltello.

Dopo l’accaduto, il ragazzo è riuscito a recarsi autonomamente all’ospedale, dove è stato medicato per ferite non gravi, giudicate guaribili in sette giorni.

Il personale sanitario ha escluso danni agli organi vitali e ha confermato che la vita del giovane non è in pericolo.

Lite per una coetanea

Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe scaturito da una lite tra il ragazzo ferito e il suo aggressore, entrambi minorenni. La discussione sarebbe stata alimentata da un conflitto per una ragazza.

L’ipotesi di un diverbio legato a motivi sentimentali viene considerata la principale causa dell’incidente, anche a fronte delle testimonianze giunte. Le indagini continuano per chiarire ogni dettaglio sull’accaduto e stabilire le accuse.

Soccorsi e indagini

Dopo l’aggressione, il 16enne si è recato in ospedale in maniera autonoma. Il ferito ha ricevuto soccorsi e, fortunatamente, non è in pericolo di vita.

Nel corso della mattinata, il presunto aggressore si è presentato alla caserma dei carabinieri di Caivano, ammettendo di aver compiuto il gesto. È stato denunciato per lesioni aggravate.

Le forze dell’ordine stanno continuando le indagini per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dei fatti, inclusa la possibilità di raccogliere ulteriori testimonianze e filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.