Morto Giovanni Paoli figlio di Gino, infarto a 60 anni: giornalista, era il direttore di Dillinger News

Lutto per Gino Paoli. Il cantautore 90enne ha perso il figlio Giovanni, morto all’ospedale Niguarda di Milano dopo un infarto. Il giornalista aveva 60 anni ed era il direttore di Dillinger News, la testata lanciata da Fabrizio Corona. Lascia la compagna e una figlia.

Giovanni Paolo è morto venerdì 7 marzo all’unità coronarica dell’ospedale Niguarda di Milano.

La famiglia ha confermato il decesso all’Ansa lunedì 10 marzo.

Fonte foto: ANSA Gino Paoli e il figlio Giovanni in uno scatto del 2006

Giovanni Paoli era nato a Genova il 13 luglio 1964 dal matrimonio tra Gino e Anna Fabbri, la prima moglie del cantautore.

Da giovane aveva provato a darsi alla musica, suonando nella band che accompagnava il padre durante i concerti.

Poi ha scelto il giornalismo, prima a Sorrisi e canzoni e poi a Chi diretto da Silvana Giacobini, quindi per Diva e donna e altre riviste Mondadori.

L’ultimo incarico è stato quello di direttore responsabile di Dillinger News, la testata giornalistica lanciata da Fabrizio Corona.

Era stato anche caporedattore di Lei Style.

Lascia la compagna Stefania e la figlia.

Nessun commento sui profili social del cantautore.

Del figlio, nel libro Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni aveva scritto:

“Devo ammettere di essere felice dei miei quattro figli. Statisticamente, su quattro uno dovrebbe essere un mezzo delinquente. Invece non è così: sono quattro brave persone: merito delle loro madri, non certo mio . Giovanni forse è il più accondiscendente dei quattro, il più accomodante. E ormai è un uomo di quasi sessant’anni, fa il giornalista. È in un certo senso altro da me, non posso più considerarlo il bambino che mi trotterellava dietro tanto tempo fa”.