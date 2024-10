Gino Paoli e i suoi 90 anni: "Vedo porcate tremende, ciò che vedo non mi piace: vi lascio 'sto mondo di m****"

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Gino Paoli ha compiuto 90 anni il 23 settembre scorso. Il cantautore, dopo la presentazione del suo libro Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni al Teatro Stradanuova di Genova, ha negato di essersi ispirato da ciò che lo circonda per scrivere la sua opera: “Tutto quello che succede non mi piace. Non posso ispirarmi a questa realtà perché altrimenti scriverei delle ca**ate. Ho 90 anni. Tra poco me ne vado e lo lascerò a voi questo mondo di m***a“.

Quindi, un consiglio ai giovani musicisti: “Ai ragazzi di oggi dico di cambiare mestiere. Un tempo c’era gente che ne sapeva di musica. Nella musica che ascolto oggi non trovo talento. Se cerchi il successo non fai altro che imitare e quindi fai delle cag***“.

Infine, una battuta sulle elezioni in Liguria: “Non bado alla lista di appartenenza, vale quello che ha fatto”.

Il libro di Gino Paoli è acquistabile anche su Amazon